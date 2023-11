Singapour et Zurich sont arrivées ex aequo en tête des villes les plus chères du monde cette année, suivies par Genève, New York et Hong Kong, a déclaré jeudi l'Economist Intelligence Unit (EIU), qui a averti que la crise mondiale du coût de la vie n'était pas encore terminée.

En moyenne, les prix ont augmenté de 7,4 % d'une année sur l'autre en monnaie locale pour plus de 200 biens et services couramment utilisés, ce qui représente une baisse par rapport à la hausse record de 8,1 % enregistrée l'année dernière, mais reste "nettement plus élevé que la tendance pour 2017-2021", a indiqué l'EIU dans un rapport.

Singapour a repris la tête du classement pour la neuvième fois au cours des onze dernières années en raison des niveaux de prix élevés dans plusieurs catégories.

La ville-État a les prix des transports les plus élevés au monde, en raison des contrôles gouvernementaux stricts sur le nombre de voitures. Elle figure également parmi les villes les plus chères pour les vêtements, les produits alimentaires et l'alcool.

L'augmentation des prix à Zurich reflète la force du franc suisse et les prix élevés des produits alimentaires, des articles ménagers et des loisirs.

Genève et New York se partagent la troisième place, tandis que Hong Kong occupe la cinquième place et Los Angeles la sixième.

L'Asie continue d'enregistrer des augmentations de prix relativement plus faibles en moyenne par rapport à d'autres régions.

Les villes chinoises ont reculé dans le classement, quatre d'entre elles - Nanjing, Wuxi, Dalian et Pékin - figurant parmi les plus fortes baisses du classement cette année, aux côtés d'Osaka et de Tokyo au Japon.