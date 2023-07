Les actions indiennes ont progressé jeudi après que la Réserve fédérale américaine a maintenu son scénario en relevant ses taux de 25 points de base et a déclaré qu'elle ne prévoyait plus de récession. Les valeurs pharmaceutiques et métallurgiques ont bénéficié d'un coup de pouce supplémentaire grâce à de bons résultats trimestriels.

L'indice Nifty 50 était en hausse de 0,19% à 19 815,65, tandis que le S&P BSE Sensex gagnait 0,14% à 66 799,51 à 9h59 IST.

Dix des 13 principaux indices sectoriels ont progressé, l'indice pharmaceutique bondissant de 1,95 %. La hausse des valeurs pharmaceutiques intervient après que les fabricants de médicaments Dr Reddy's Laboratories et Cipla aient dépassé leurs prévisions de bénéfices pour le trimestre de juin grâce à de fortes ventes sur le marché intérieur et en Amérique du Nord.

Cipla a augmenté de 8,84 % pour atteindre son plus haut niveau en neuf mois. Reddy's a gagné 1,32 % après de bons résultats. L'action avait gagné plus de 3 % au cours des trois dernières séances avant les résultats.

L'indice des métaux a gagné 1,05% pour atteindre un plus haut de six mois, grâce à une hausse de 2,58% de Jindal Stainless après que la société ait annoncé une augmentation de 50% de ses bénéfices pour le trimestre de juin.

D'autre part, l'indice automobile a baissé de 0,6%, entraîné par une baisse de 6,14% de Mahindra & Mahindra après l'achat d'une participation de 3,53% dans le prêteur privé RBL Bank.

Les marchés asiatiques ont légèrement augmenté après que la Fed ait procédé à une hausse des taux de 25 points de base, comme prévu. Le président de la Fed, Jerome Powell, a réitéré une approche dépendante des données pour un nouveau resserrement de la politique et a déclaré que la banque centrale ne prévoyait "plus" de récession.

"Les économistes pensent désormais qu'un atterrissage en douceur (aux États-Unis) est plus probable que les autres solutions, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles la Fed ne semble pas trop préoccupée par la hausse des taux", a déclaré Subho Moulik, directeur général d'Appreciate, une plateforme fintech basée à Mumbai qui permet d'investir dans des actions mondiales.

Parmi les actions individuelles, le fabricant de produits de soins personnels Colgate-Palmolive (Inde) a bondi de 6,31 % pour atteindre un niveau record grâce à des résultats solides.

L'entreprise de technologie de l'information Tech Mahindra a chuté de 5,33 % après avoir annoncé une baisse de ses bénéfices pour le trimestre de juin, les clients ayant réduit leurs dépenses.