Les actions indiennes ont progressé mardi, l'indice des valeurs moyennes atteignant un nouveau record grâce à l'amélioration du sentiment après que les données aient montré que l'inflation domestique s'est ralentie en mai.

L'indice Nifty 50 a augmenté de 0,51% à 18.697,35 à 10:27 IST, tandis que l'indice de référence S&P BSE Sensex a augmenté de 0,54% à 63.062,86.

Les 13 principaux indices sectoriels ont tous enregistré des gains, les produits de grande consommation ayant progressé de 1,5 %. Treize de ses 15 composants ont légèrement augmenté.

Les valeurs financières à forte pondération ont augmenté de 0,3 %, tandis que les technologies de l'information ont progressé de 0,5 %.

Les indices plus larges ont également progressé en ligne avec leurs homologues plus importants, les valeurs moyennes augmentant jusqu'à 0,88 % pour atteindre un nouveau record. Les petites capitalisations ont augmenté de 0,64 % pour atteindre un nouveau sommet sur 52 semaines.

La hausse des actions nationales intervient après que les données ont montré que l'inflation nationale

s'est ralentie

à son plus bas niveau en deux ans de 4,25 % en mai, grâce à la baisse de l'inflation alimentaire et à un effet de base favorable. La production industrielle

a augmenté de

4,2 % en glissement annuel en avril, bien au-delà de l'expansion estimée à 1,8 %.

"Les données macroéconomiques favorables et l'augmentation des chances d'une pause dans les taux de la Fed sont de bon augure pour les actions indiennes", a déclaré Samrat Dasgupta, directeur général d'Esquire Capital Investment Advisors, ajoutant que la mousson pourrait être un facteur déterminant pour la trajectoire des marchés à court terme.

Les actions mondiales ont augmenté avant les données sur l'inflation américaine mardi et la décision politique de la Fed mercredi. Les probabilités d'une pause dans les taux d'intérêt s'élèvent à 80,4 %.

Parmi les actions individuelles, Mankind Pharma a augmenté de 4,73 % après que le courtier mondial JP Morgan a commencé à couvrir l'action avec une note de "surpondération", dans l'espoir de gains continus de parts de marché et d'une forte croissance du volume.

Zee Entertainment

a perdu

près de 7 % après que l'autorité de régulation des marchés a interdit à son ancien président, Subhash Chandra, et à son directeur général et chef de la direction, Punit Goenka, de siéger au conseil d'administration de l'entreprise pendant un an, ce qui pourrait retarder sa fusion avec l'unité locale de la société japonaise Sony.

(1 $ = 82,3853 roupies indiennes)