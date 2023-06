Les actions indiennes devraient ouvrir en hausse mercredi, les indices de référence se rapprochant de leurs plus hauts niveaux historiques en raison de l'augmentation des probabilités d'une pause des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine après que l'inflation ait baissé à son plus bas niveau depuis plus de deux ans en mai.

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE cotées à la Bourse de Singapour étaient en hausse de 0,27% à 18 835, à 7:49 a.m. IST.

Les actions de Wall street ont clôturé en hausse mardi, le Nasdaq et le S&P 500 atteignant de nouveaux sommets en un an. L'augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation en mai a été la plus faible depuis plus de deux ans, selon les données officielles. Les chances d'une pause des taux de la Fed sont passées de 75 % à 93,7 % avant la publication des données.

Les marchés asiatiques ont légèrement augmenté avant la décision politique de la Fed, prévue à 23h30 IST mercredi.

Les actions indiennes ont clôturé en hausse mardi, le ralentissement de l'inflation domestique ayant soutenu le sentiment de risque. Le Nifty 50 et le Sensex ont tous deux clôturé à leur plus haut niveau depuis six mois et se situent à moins de 1 % de leur plus haut niveau historique.

L'indice des moyennes capitalisations a gagné plus de 1,2 % pour atteindre un nouveau sommet historique. L'indice des petites capitalisations a également atteint un nouveau sommet sur 52 semaines.

"La baisse de l'inflation (intérieure) a stimulé les actions des biens de consommation à rotation rapide, tandis que la pause des taux par la RBI (Reserve Bank of India) la semaine dernière a conduit au rallye des actions immobilières", a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail chez Motilal Oswal Financial Services.

Les analystes s'attendent à ce que les marchés se consolident avant les décisions clés de la Banque du Japon et de la Banque centrale européenne, en plus de celles de la Fed.

Les investisseurs institutionnels étrangers ont acheté pour 16,78 milliards de roupies (204 millions de dollars) d'actions indiennes sur une base nette mardi, tandis que les investisseurs nationaux ont vendu pour 2,03 milliards de roupies d'actions, selon les données provisoires du NSE.

ACTIONS À SURVEILLER

** Zee Entertainment : Plutus Wealth Management a acheté 7,5 millions d'actions (0,78% de participation) à 191,44 roupies chacune via des transactions sur le marché libre.

** Anupam Rasayan : La société signe une lettre d'intention d'une valeur de 265 millions de dollars avec une entreprise japonaise de produits chimiques spécialisés.

** Zydus Lifesciences : L'inspection de la FDA américaine dans l'usine de fabrication de produits injectables d'Ahmedabad s'est conclue par une absence d'observations.

** Nazara Technologies : Le groupe européen de services financiers Société Générale se débarrasse de 400 000 actions à 681,74 roupies l'unité.

(1 $ = 82,2860 roupies indiennes)