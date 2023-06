Les actions indiennes devraient ouvrir en hausse vendredi, suivant les autres pays, car la probabilité accrue d'une pause dans les taux d'intérêt de la banque centrale américaine a renforcé le sentiment, un jour après que la Banque de réserve de l'Inde a maintenu ses taux inchangés.

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en hausse de 0,20 % à 18 758,50, à 8h01 IST.

Les actions de Wall street ont clôturé en hausse la nuit dernière, le S&P 500 atteignant un nouveau sommet de 2023, alors que les chances d'une pause des taux par la Réserve fédérale américaine, lors de sa prochaine réunion du 14 juin, ont augmenté de 66% à 75% après que les données aient montré que les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont atteint leur plus haut niveau en un an et demi, indiquant un refroidissement de l'économie.

Les investisseurs attendent également les décisions relatives aux taux directeurs de la Banque centrale européenne et de la Banque du Japon la semaine prochaine. Les marchés asiatiques ont légèrement augmenté.

La banque centrale indienne a maintenu le taux de rachat à 6,50 % pour une deuxième réunion consécutive jeudi, mais a indiqué que les conditions monétaires resteront strictes pour ramener l'inflation à l'objectif de 4 %.

"L'inflation globale reste supérieure à l'objectif et rester dans la marge de tolérance n'est pas suffisant", a déclaré le gouverneur de la Banque de réserve de l'Inde, Shaktikanta Das, dans sa déclaration de politique générale.

Les actions indiennes ont interrompu une série de quatre jours de gains jeudi, mais les indices de référence sont toujours inférieurs à 2 % des niveaux les plus élevés de tous les temps.

Les analystes s'attendent à ce que le Nifty 50 s'oriente progressivement vers un nouveau sommet historique, grâce à des fondamentaux macroéconomiques sains et à des achats étrangers constants.

Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont acheté pour 2,12 milliards de roupies (26 millions de dollars) d'actions indiennes sur une base nette jeudi, tandis que les investisseurs nationaux ont vendu pour 4,05 milliards de roupies d'actions, selon les données provisoires du NSE.

ACTIONS À SURVEILLER

** Biocon : L'usine de fabrication d'API de la société à Bengaluru obtient un certificat de conformité aux bonnes pratiques de fabrication de la part de l'Allemagne.

** Tata Power Company : L'unité de production d'énergie renouvelable du groupe reçoit une lettre d'attribution pour la mise en place d'une centrale hybride de 966 mégawatts pour le compte de Tata Steel.

** Assurance-vie : HDFC Life, ICICI Prudential Life, SBI Life : Macquarie rétrograde les actions de "surperformance" à "neutre", citant l'incertitude sur la croissance.

** Kotak Mahindra Bank : Un rapport indique que l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada vendra une participation de 1,66 % dans le créancier.

(1 $ = 82,4831 roupies indiennes)