Les actions indiennes devraient ouvrir en hausse lundi, suivant les gains du marché asiatique plus large, alors que les données mitigées sur l'emploi aux États-Unis ont renforcé les attentes que la Réserve fédérale pourrait sauter une hausse des taux d'intérêt plus tard ce mois-ci.

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE listées sur la bourse de Singapour étaient en hausse de 0,46% à 18.714,50, à 7:34 a.m. IST.

Les indices de référence nationaux, le Nifty 50 et le S&P BSE Sensex, ont enregistré leur deuxième gain hebdomadaire consécutif vendredi, soutenus par des données de croissance économique plus fortes que prévu et une expansion rapide de la production industrielle du pays.

Cette semaine, les investisseurs suivront de près la décision de politique monétaire de la Banque de réserve de l'Inde. La banque centrale indienne devrait laisser son taux d'intérêt directeur inchangé le 8 juin et pour le reste de l'année 2023, selon un sondage réalisé par Reuters auprès d'économistes.

Lundi, les actions asiatiques ont prolongé un rallye mondial sur l'optimisme de la Fed de suspendre les hausses de taux ce mois-ci après que les données ont montré que l'économie américaine a créé 339 000 emplois le mois dernier, la croissance des salaires s'est modérée et le taux de chômage a augmenté.

Un autre rapport a montré que l'industrie manufacturière américaine s'est contractée pour le septième mois consécutif en mai.

Ces données, ainsi que les appels des responsables de la Fed en faveur d'une pause lors de la réunion des 13 et 14 juin, ont fait baisser les paris sur une hausse des taux d'intérêt. .

Par ailleurs, les investisseurs institutionnels étrangers ont vendu pour 6,59 milliards de roupies (80 millions de dollars) d'actions indiennes vendredi, tandis que les investisseurs nationaux ont acheté pour 5,82 milliards de roupies d'actions sur une base nette, selon les données provisoires du NSE.

ACTIONS À SURVEILLER

** Interglobe Aviation Ltd : Airbus se rapproche d'un accord potentiellement record pour la vente de 500 avions à fuselage étroit de la famille A320 à l'opérateur IndiGo, le plus grand transporteur aérien de l'Inde, ont déclaré des sources de l'industrie dimanche.

** SBI Life Insurance Company Ltd : Le régulateur indien des assurances a ordonné vendredi le rachat d'une unité de Sahara India Life Insurance par SBI Life Insurance, suite à la "détérioration continue de la situation financière" de la société.

** Apollo Hospitals Enterprise Ltd : Co prévoit de lever environ 200 millions de dollars en vendant une participation allant jusqu'à 6% dans sa plateforme en ligne, a déclaré vendredi le directeur financier Krishnan Akhileswaran.

** Tata Motors Ltd : Le groupe indien Tata a signé vendredi un accord-cadre sur la construction d'une usine de cellules lithium-ion, sur la base d'un investissement d'environ 130 milliards de roupies, dans le cadre des efforts déployés par le pays pour créer sa propre chaîne d'approvisionnement en véhicules électriques.

1 $ = 82,5077 roupies indiennes