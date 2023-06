Les actions indiennes ont ouvert en hausse mercredi, les indices de référence se rapprochant de leurs plus hauts niveaux historiques en raison de l'augmentation des probabilités d'une pause des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine après que l'inflation ait diminué à son plus bas niveau depuis plus de deux ans en mai.

L'indice Nifty 50 était en hausse de 0,11 % à 18 738,85 à 9 h 16 IST, tandis que l'indice de référence S&P BSE Sensex a augmenté de 0,07 % à 63 180,33.

(1 $ = 82,2860 roupies indiennes)