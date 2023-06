Les actions indiennes ont peu évolué vendredi, la baisse des valeurs informatiques à forte pondération ayant compensé l'optimisme dû à l'amélioration du sentiment lié à la probabilité accrue d'une pause dans les taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine.

Le Nifty 50 a baissé de 0,01% à 18 632,90 à 10:22 IST, tandis que le S&P BSE Sensex a baissé de 0,04% à 62 823,02.

Sept des 13 principaux indices sectoriels ont progressé. Le secteur de l'immobilier a augmenté de 1 % après une forte baisse lors de la session précédente, tandis que le secteur des technologies de l'information a baissé de 0,7 %.

Les actions de Wall street et d'Asie ont augmenté, les chances d'une pause dans les taux lors de la prochaine réunion de la Fed le 14 juin étant passées de 66% à 75%, après que les données aient montré que les demandes hebdomadaires de chômage ont atteint leur plus haut niveau en un an et demi, ce qui indique un refroidissement de l'économie.

Les investisseurs attendent également les décisions de la Banque centrale européenne et de la Banque du Japon la semaine prochaine.

La banque centrale indienne a maintenu le taux de rachat à 6,50 % pour une deuxième réunion consécutive jeudi, mais a indiqué que les conditions monétaires resteront strictes pour ramener l'inflation à l'objectif de 4 %.

Malgré la prise de bénéfices dans les actions sensibles aux taux d'intérêt après la décision de la RBI, les analystes ont déclaré que les perspectives à court terme pour l'indice de référence Nifty 50 restaient positives.

"Attendez-vous à ce que le Nifty évolue progressivement vers un sommet historique, soutenu par une volatilité plus faible, des fondamentaux macroéconomiques stables et des achats étrangers constants", a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur le marché de détail chez Motilal Oswal Financial Services.

Parmi les actions individuelles, One 97 Communications a augmenté de 4,91 % pour atteindre son plus haut niveau depuis 10 mois, après que la société de courtage internationale CLSA a réitéré son intention d'acheter l'action.

Aether Industries a bondi de plus de 7 % pour atteindre un niveau record après que le fabricant de produits chimiques spécialisés a signé un accord de licence avec Saudi Aramco Technologies Company.

D'autre part, les actions de l'Indian Energy Exchange ont chuté de 15 %, après que plusieurs analystes aient déclassé l'action, en raison des inquiétudes liées au couplage du marché.

(1 $ = 82,4831 roupies indiennes) (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Dhanya Ann Thoppil, Sohini Goswami, et Janane Venkatraman)