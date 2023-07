Les marchés des obligations d'État, de l'Europe aux États-Unis en passant par l'Australie, sont en chute libre, la perspective d'une hausse des taux d'intérêt provoquant une ruée sur les obligations à plus long terme, au détriment des investisseurs en quête de meilleurs rendements après un premier semestre en demi-teinte.

Les coûts d'emprunt allemands et britanniques à deux ans ont atteint cette semaine leurs plus hauts niveaux depuis 2008, les taux américains ont atteint des sommets inégalés depuis 2007, et les rendements obligataires australiens ont grimpé à leurs plus hauts niveaux de la décennie.

Selon les investisseurs, la dernière déroute des plus grands marchés obligataires du monde, qui ont connu l'année dernière une déroute record, n'indique pas encore de dysfonctionnement sur les marchés eux-mêmes.

Toutefois, dans des conditions similaires à celles observées lors de la crise bancaire du mois de mars, les transactions sur les contrats à terme des obligations d'État allemandes de la zone euro ont été brièvement interrompues jeudi lorsque les rendements obligataires ont grimpé en flèche.

Les investisseurs ont considéré les minutes de la réunion de juin de la Réserve fédérale américaine, les données du secteur des services et les chiffres de l'emploi privé comme des signes indiquant que la Fed - et d'autres banques centrales - pourraient être amenées à maintenir les taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps. Les données sur les emplois non agricoles, plus faibles que prévu, n'ont guère contribué à changer l'ambiance vendredi.

"Les marchés disent que l'inflation est trop élevée, que la croissance est encore trop forte et que nous avons besoin de nouvelles hausses de taux", a déclaré Mike Riddell, gestionnaire de portefeuille senior chez Allianz Global Investors.

"Les banques centrales semblent encourager les marchés à croire cela aussi, suggérant que d'autres hausses sont à venir.

Les perspectives d'une hausse de la Fed en novembre ont également augmenté par rapport à celle de juillet, et les opérateurs ont encore réduit les baisses de taux qu'ils avaient prévues pour 2024, les paris se rapprochant des projections de la Fed que les opérateurs avaient d'abord écartées en juin.

En Europe, ils prévoient que la Banque d'Angleterre pourrait devoir relever ses taux à 6,5 % d'ici décembre, ce qui représente une augmentation supplémentaire de leurs prévisions depuis la semaine dernière. Les opérateurs considèrent désormais qu'il est peu probable que les taux de la Banque centrale européenne atteignent un maximum de 4,25 %, et non de 4 % comme ils le prévoyaient auparavant.

PLUS HAUT POUR PLUS LONGTEMPS

Il est important de noter que si la récente hausse des rendements a été alimentée par les obligations à court terme, ce sont désormais les rendements des obligations à plus long terme qui sont en tête de la hausse.

C'est un signe que les investisseurs reconsidèrent ce que des taux "plus élevés pour plus longtemps" signifient pour les coûts d'emprunt à plus long terme, a déclaré Jan von Gerich, analyste en chef chez Nordea.

La réaction du marché aux données sur l'emploi de vendredi, plus surveillées, a été limitée, et les rendements obligataires dans l'ensemble étaient prêts à terminer la semaine à la hausse.

Le rendement à 10 ans de l'Allemagne, qui a enregistré jeudi sa plus forte hausse quotidienne depuis mars, s'apprête à réaliser sa plus forte hausse hebdomadaire depuis septembre dernier, soit une augmentation de 25 points de base. Les contrats à terme sur le Bund ont affiché jeudi le volume le plus important jamais vu pour le contrat de septembre, selon les analystes d'IFR.

Les rendements américains et britanniques à 10 ans devraient également terminer la semaine en hausse de plus de 20 points de base.

Les coûts d'emprunt à long terme ayant augmenté plus rapidement que les coûts d'emprunt à court terme, la courbe de rendement américaine, mesurée par l'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux et à dix ans, devait terminer la semaine plus pentue pour la première fois depuis le début du mois de mai.

Elle se situait à moins 91 points de base, après s'être aplatie à moins 109,5 points de base en début de semaine, ce qui constitue la plus grande inversion depuis 1981.

"Avec les obligations à long terme, le problème est que les courbes de rendement sont devenues tellement inversées qu'il devient difficile d'aimer les obligations à long terme à moins que vous puissiez vous convaincre que les taux vont baisser dans votre horizon d'investissement", a déclaré Mark Dowding, directeur des investissements chez BlueBay Asset Management, qui détient une position neutre sur les obligations américaines et de la zone euro.

En Allemagne, la hausse du rendement à 10 ans au-dessus de 2,5 % a marqué un "développement significatif", a déclaré Gael Fichan, responsable des revenus fixes chez Syz Group, notant qu'il s'agissait d'un niveau qui avait agi comme une résistance empêchant des rendements plus élevés à plus court terme.

Les analystes ont noté que les niveaux de 5 % pour les bons du Trésor à deux ans et de 4 % pour les bons du Trésor à 10 ans, qui ont été franchis jeudi, constituaient d'autres étapes clés.

"Il est essentiel de reconnaître que la réévaluation du secteur 7-10 ans, où sont concentrées les positions longues, est particulièrement sensible à une hausse plus forte et plus soutenue sur le long terme, ce qui pourrait entraîner des pertes", a déclaré M. Fichan.

Il ne fait aucun doute que ce nouveau mouvement de repli est une balle courbe pour les investisseurs obligataires, qui ont été déçus jusqu'à présent après les pertes record de 13 % enregistrées l'année dernière.

On espérait de meilleurs rendements au second semestre 2023, mais les obligations d'État mondiales ont perdu 1 % cette semaine, réduisant les rendements de cette année à un maigre 0,7 %. Les actions mondiales, bien qu'en baisse de 1 % cette semaine, sont toujours en hausse de 11 % cette année.

"Il est à craindre que si les données restent fortes, si les banques centrales doivent continuer à aller plus loin, alors nous allons assister à une répétition de 2022", a déclaré M. Dowding de BlueBay.

"Ce ne sera pas aussi grave que cela, mais des taux et des rendements plus élevés pourraient conduire à des rendements négatifs et à une pression sur les marchés des actions."