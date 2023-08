La récente flambée des rendements obligataires américains s'est accompagnée de prévisions d'inflation modérées, signe pour certains gestionnaires de fonds obligataires que la résilience économique et l'offre élevée d'obligations jouent désormais un rôle plus important que la remise en question de la Réserve fédérale.

Les rendements nominaux de référence à 10 ans ont atteint mardi des sommets de près de 16 ans en raison des craintes que le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, envoie un message hawkish sur le maintien de taux élevés lors du symposium annuel de Jackson Hole vendredi.

Les rendements obligataires, qui évoluent à l'inverse des prix, ont tendance à augmenter dans un environnement inflationniste, car l'inflation érode la valeur d'un futur paiement obligataire.

Toutefois, alors que les mouvements à la hausse des rendements obligataires au cours des derniers mois étaient souvent dus au fait que les investisseurs anticipaient des taux d'intérêt plus élevés, la Fed cherchant à maîtriser la hausse de l'inflation, les attentes concernant le rythme de la hausse des prix ont diminué au cours des dernières semaines.

"Le discours a beaucoup changé au cours des derniers mois", a déclaré Calvin Norris, gestionnaire de portefeuille et stratège en matière de taux américains chez Aegon Asset Management.

Les investisseurs considèrent qu'un nouvel ensemble de facteurs a pris le dessus, notamment la Banque du Japon qui a laissé les rendements augmenter, ce qui pourrait réduire l'appétit des investisseurs étrangers pour les bons du Trésor, et une augmentation de l'offre d'obligations d'État américaines, les investisseurs exigeant davantage pour détenir plus de dette.

Alors que le calendrier et l'ampleur des mesures de resserrement monétaire de la banque centrale préoccupent les investisseurs obligataires depuis plus d'un an, le marché pourrait avoir atteint "un point d'inflexion en ce qui concerne le principal moteur du sentiment", ont déclaré les analystes de BMO Capital Markets dans une note la semaine dernière.

"La source d'incertitude s'éloigne de la (Fed) et s'oriente vers le dérivé de la politique monétaire dans les retombées économiques des taux directeurs à leur plus haut niveau depuis 2001", ont-ils déclaré. "Les questions de croissance à long terme, de prime de terme et d'émission représentent une part de plus en plus importante de l'action des prix.

ATTERRISSAGE EN DOUCEUR

La croissance annuelle des prix à la consommation a ralenti, passant d'un pic de plus de 9 % en juin 2022 à environ 3 %, se rapprochant considérablement de l'objectif de 2 % de la Fed après que les responsables politiques ont procédé à des hausses de taux de 525 points de base à partir de mars 2022.

Parallèlement, les prévisions d'inflation pour la prochaine décennie, mesurées par le marché des titres du Trésor protégés contre l'inflation, sont restées relativement stables au cours des derniers mois. Le point mort d'inflation à 10 ans, à 2,35 %, est supérieur d'environ 5 points de base depuis le début de l'année, tandis que les rendements nominaux à 10 ans ont augmenté d'environ 50 points de base.

"Nous tablons sur un atterrissage en douceur, ce qui signifie que les choses tournent à l'avantage de la Fed, car l'inflation diminue et la probabilité d'une récession a été réduite", a déclaré John Madziyire, gestionnaire de portefeuille senior et responsable des bons du Trésor américain et des TIPS au sein du groupe Vanguard Fixed Income.

Les rendements des bons du Trésor à long terme tiennent compte de facteurs tels que les attentes en matière d'inflation et les primes de terme, c'est-à-dire ce que les investisseurs exigent en compensation du risque lié à la détention de titres à long terme.

"Une grande partie du mouvement que nous observons actuellement est liée à des questions structurelles à plus long terme, qu'il s'agisse de la croissance ou des primes de terme", a déclaré Anthony Woodside, responsable de la stratégie des titres à revenu fixe américains chez LGIM America.

Les rendements reflètent également les attentes concernant le "taux neutre", c'est-à-dire le niveau auquel les taux d'intérêt ne sont ni stimulants ni restrictifs pour l'économie. La récente série de données économiques solides, malgré des taux d'intérêt plus élevés, a renforcé la conviction des investisseurs que les taux d'intérêt resteront élevés plus longtemps, même si l'inflation est maîtrisée.

"Le fait que la croissance ait été si forte et qu'elle soit encore très résistante, même avec ces taux restrictifs, signifie que le taux neutre est potentiellement plus élevé", a déclaré M. Madziyire.

Si ces facteurs à long terme ont pris de l'importance ces derniers temps, les mesures de politique monétaire plus immédiates de la Fed pourraient lui permettre de reprendre la main en cas de ré-accélération de l'inflation ou de détérioration brutale de l'économie.

Les marchés monétaires s'attendent à ce que la Fed maintienne ses taux dans la fourchette actuelle de 5,25 % à 5,5 % jusqu'au deuxième trimestre de l'année prochaine avant de commencer à les assouplir, mais nombreux sont ceux qui attendront du discours de M. Powell à Jackson Hole, vendredi, des indices sur d'éventuelles hausses de taux supplémentaires.

"Je pense toujours qu'il existe un risque que la Fed aille plus loin, mais le marché n'y accorde pas beaucoup de crédit pour le moment", a déclaré M. Norris d'Aegon.