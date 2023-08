Les espoirs d'une floraison des marchés mondiaux à la fin du mois d'août ont été mis en veilleuse alors que les investisseurs se sont retranchés dans l'attente d'une évaluation sévère de la trajectoire des taux d'intérêt à long terme par le patron de la Réserve fédérale plus tard dans la journée de vendredi - ce qui a fait monter le dollar en flèche dans le processus.

Le président de la Fed, Jerome Powell, doit prononcer un discours liminaire lors du symposium annuel des banques centrales à Jackson Hole à 14 h 5 GMT. L'inquiétude suscitée par ce discours explique en grande partie pourquoi le regain d'intérêt pour l'intelligence artificielle après les résultats exceptionnels de Nvidia de cette semaine s'est avéré être un véritable pétard mouillé jeudi.

Et compte tenu des fortunes de plus en plus contrastées des économies de part et d'autre de l'Atlantique, les mots de Powell devraient contenir un message différent de celui de la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, plus tard dans la journée à 1900 GMT.

Cela a été souligné par les enquêtes commerciales du mois d'août cette semaine, montrant une contraction de l'activité dans la zone euro mais toujours en expansion aux Etats-Unis. Une autre enquête ratée de l'institut allemand Ifo vendredi a renforcé cette image.

Le taux de change euro/dollar a plongé à son niveau le plus bas depuis plus de deux mois vendredi, ce qui a entraîné une baisse considérable de 4,5 % par rapport aux sommets de juillet, alors que les rendements obligataires américains à long terme ont repris leur progression au mois d'août.

L'indice du dollar par rapport aux devises les plus échangées a atteint son plus haut niveau depuis le 7 juin, la livre sterling ayant fortement reculé par rapport à ses niveaux de juin en raison des nuages économiques qui s'amoncellent au Royaume-Uni.

Le dollar a été stimulé par un changement marginal dans les prix des contrats à terme de la Fed, qui indiquent désormais une probabilité supérieure à 50 % d'une nouvelle hausse des taux de la Fed à 5,5-5,75 % le mois prochain.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un changement radical dans les prix, l'évolution des probabilités met à la charge de Powell la responsabilité de faire reculer le marché s'il veut effectivement signaler que la Fed en a terminé avec sa campagne de hausse des taux d'intérêt.

Certains de ses collègues ont indiqué jeudi que la banque centrale pourrait en effet en avoir assez fait en matière de resserrement des taux directeurs - et qu'elle peut continuer à lutter contre l'inflation en maintenant les taux à un niveau élevé pendant plus longtemps. Cela permet aux délais traditionnels de resserrement du crédit de se mettre en place tout en maintenant les marchés obligataires à long terme sur leurs gardes.

Patrick Harker, président de la Fed de Philadelphie, et Susan Collins, présidente de la Fed de Boston, ont provisoirement salué le récent bond des rendements du marché obligataire comme un élément susceptible de compléter les efforts de la Fed pour ramener l'inflation à l'objectif de 2 % et éviter une nouvelle hausse.

"Il se peut que nous soyons sur le point, voire sur le point, d'attendre", a déclaré Mme Collins.

"Des taux plus élevés à plus long terme sont compatibles avec la compréhension du fait que cela va prendre un certain temps", a déclaré M. Harker.

Les derniers chiffres de l'économie américaine ne montrent aucun signe de faiblesse, les demandes d'allocations chômage ayant été inférieures aux prévisions au cours de la dernière semaine et les commandes de biens durables étant restées stables en juillet.

Les marchés qui fixent les taux directeurs de la BCE et de la Banque d'Angleterre ont fortement reculé ces dernières semaines. Les taux du marché monétaire et des swaps considèrent désormais que la campagne de la BCE est terminée à 3,75 % et qu'aucune autre hausse n'est probable dans le cycle. Les taux terminaux implicites de la BoE ont fortement baissé, passant de 6 % en juillet à 5,5 %.

Cela a permis aux actions européennes de s'écarter de l'ambiance morose des marchés boursiers des dernières 24 heures, où les actions asiatiques ont suivi le retournement brutal de Wall St dans le rouge jeudi. Les contrats à terme américains sont restés pratiquement inchangés avant l'ouverture des marchés vendredi.

Les rendements des bons du Trésor ont légèrement augmenté au cours de la nuit, tandis que les prix du pétrole sont repartis à la hausse.

Les bourses chinoises étaient également dans le rouge, mais les autorités prévoient de réduire le droit de timbre sur les transactions boursières de 50 %, ont déclaré des sources à Reuters - une nouvelle tentative de revitaliser le marché boursier du pays en difficulté. Les autorités ont également intensifié leur défense du yuan.

La lire turque n'a repris qu'une partie de ses gains de jeudi après que sa banque centrale ait choqué avec un taux d'intérêt de 750 points de base à 25 %.

Événements à surveiller vendredi : * Le président de la Réserve fédérale Jerome Powell prononce un discours lors du symposium annuel de la Fed à Jackson Hole. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, s'exprimera également à Jackson Hole. * Les ministres des finances et les chefs des banques centrales de l'ANASE se réunissent à Jakarta : Marvell, Workday, Hibbett, etc.