Tom Westbrook fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Une marée rouge a balayé les écrans de la session asiatique vendredi, les marchés ayant interprété les chiffres de l'inflation japonaise et la hausse massive des taux de la Banque d'Angleterre comme de mauvaises nouvelles pour la croissance.

Le Nikkei japonais semble sur le point de mettre fin à une série de dix semaines de gains et l'indice MSCI Asia ex-Japan était sur le point de connaître sa pire semaine de l'année, alors que les taux et l'inflation semblent être en hausse pour plus longtemps.

Le yen a bénéficié d'un certain répit, mais il est fragile et, à 143 dollars, il se trouve fermement dans la zone de surveillance des interventions.

La livre sterling n'avait déjà pas réussi à conserver l'essentiel de l'élan donné par le virage hawkish de la vieille dame de Threadneedle Street, car les marchés obligataires considèrent que les retombées économiques des taux élevés sont délétères, et elle a encore reculé face à un dollar en hausse vendredi.

Le dollar australien, un indicateur de croissance, se défait rapidement d'un rallye de deux semaines et les actions australiennes ont baissé de 3 % en trois jours.

Ce revirement laisse les marchés dans une situation délicate avant les enquêtes mondiales sur les indices des directeurs d'achat qui doivent être publiées dans la journée.

Un fléchissement est déjà largement attendu, mais, dans ce genre d'ambiance, toute surprise pourrait être mal perçue, car des chiffres solides ne peuvent qu'augurer de nouvelles hausses et des taux plus élevés. Les chiffres des ventes au détail britanniques sont également attendus et devraient montrer une contraction.

Les marchés chinois étaient fermés vendredi en raison d'un jour férié, mais les contrats à terme du FTSE China étaient en baisse de près de 1 % et la reprise du début du mois due aux espoirs de relance s'est pratiquement évanouie, donnant aux investisseurs le sentiment d'être assaillis par les mauvaises nouvelles.

Sur les marchés émergents, le week-end est encore long pour la livre turque qui s'effondre après une hausse de taux de 650 points de base jeudi, bien en deçà des attentes du marché et considérée comme un signe des limites politiques de la politique monétaire.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés vendredi :

PMI en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis

Ventes au détail au Royaume-Uni