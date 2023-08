Yoruk Bahceli fait le point sur les marchés américains et mondiaux.

Les marchés américains sont ébranlés cette semaine par l'augmentation des besoins de financement, la perte de la notation de crédit triple A du gouvernement et un marché de l'emploi toujours en ébullition. Les données cruciales sur l'emploi de vendredi constitueront un autre obstacle.

Les bons du Trésor américain à plus long terme ont été malmenés cette semaine, les rendements à 10 et 30 ans ayant augmenté de plus de 20 points de base, s'acheminant vers leur plus forte hausse hebdomadaire depuis fin décembre.

La situation budgétaire de la première économie mondiale est au centre de l'attention. Les marchés ont eu du mal à digérer la nouvelle selon laquelle le Trésor prévoit d'emprunter 1 007 milliards de dollars au troisième trimestre, un montant record pour cette période et une augmentation de 274 milliards de dollars par rapport à l'estimation de mai.

L'agence de notation Fitch a abaissé à la surprise générale la note de crédit des États-Unis mardi, au moment même où les marchés attendaient une annonce du Trésor fixant le montant des ventes de titres de créance américains afin de refléter ces besoins d'emprunt croissants.

Cela signifie que les États-Unis n'ont plus la note AAA, très prisée, en moyenne. Fitch a cité la détérioration des indicateurs budgétaires des États-Unis comme raison de l'abaissement de la note. La communauté financière s'est efforcée de comprendre ce que cela pourrait signifier pour la dette du Trésor qui sous-tend le système financier mondial en tant que valeur refuge inégalée.

Les données de cette semaine indiquent toujours que le marché du travail est en pleine effervescence, ce qui a donné aux rendements une impulsion supplémentaire à la hausse.

Le rapport national sur l'emploi de l'ADP a fait état d'une forte embauche dans le secteur privé le mois dernier, supérieure aux prévisions, et les licenciements sont tombés à leur niveau le plus bas depuis 11 mois en juillet.

Vendredi, si les économistes interrogés par Reuters ont raison, le nombre d'emplois non agricoles aura augmenté de 200 000 en juillet, un chiffre pratiquement inchangé par rapport à juin. Le taux de chômage devrait également se maintenir à 3,6 %, tandis que la croissance des salaires moyens devrait ralentir.

Citi, par exemple, a déclaré en début de semaine que la surprise de 290 000 emplois supplémentaires qu'elle attend, ainsi que des bénéfices plus élevés que prévu, pourraient pousser les rendements encore plus haut en augmentant la probabilité d'une nouvelle hausse des taux de la part de la Fed, ou de taux qui resteraient plus élevés plus longtemps.

Les traders parient actuellement que la Fed, qui a relevé ses taux à 5,25 %-5,50 % la semaine dernière, en a terminé pour l'instant et qu'elle procédera à une première baisse d'ici mai, mais n'oubliez pas que le patron de la Fed, Jerome Powell, a laissé ses options ouvertes en juillet.

Mais l'ADP est souvent un indicateur trompeur. Le mois dernier, un autre rapport ADP plus élevé que prévu a fait bondir les rendements, avant d'être suivi d'un rapport sur les emplois non agricoles plus faible que prévu, ce qui a ravivé les fluctuations des rendements.

Attendez-vous donc à davantage de volatilité pour dépoussiérer une semaine qui s'est avérée plus mouvementée qu'on ne l'aurait souhaité pour le milieu de l'été.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés américains plus tard dans la journée de vendredi :

* Les chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis en juillet

* Données sur l'emploi au Canada en juillet

* Les résultats de Goodyear Tire (rapporté par Yoruk Bahceli ; édité par Christina Fincher)