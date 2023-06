Les prix à la production aux États-Unis ont baissé plus que prévu en mai, en raison de la diminution des coûts des produits énergétiques et alimentaires, ce qui indique que les pressions inflationnistes s'atténuent dans l'ensemble de l'économie et soulageront les consommateurs accablés par la hausse des prix.

Le rapport du département du travail publié mercredi a également montré que l'augmentation annuelle de l'inflation à la production le mois dernier était la plus faible depuis près de deux ans et demi. Les prix à la production sous-jacents ont également été faibles le mois dernier, renforçant les arguments de la Réserve fédérale pour ne pas augmenter les taux d'intérêt mercredi.

Cela fait suite aux données de mardi montrant que les prix à la consommation ont légèrement augmenté en mai, l'augmentation en glissement annuel étant la plus faible depuis mars 2021.

Les responsables de la Fed devraient maintenir les taux inchangés à la fin de leur réunion de deux jours, pour la première fois depuis mars 2022, lorsque la banque centrale américaine s'est lancée dans sa campagne de resserrement de la politique monétaire la plus rapide en plus de 40 ans.

"Il n'y a plus autant d'augmentations de prix dans les usines qui attendent les consommateurs, ce qui soulage le public américain en proie à l'inflation", a déclaré Christopher Rupkey, économiste en chef chez FWDBONDS à New York.

"L'inflation n'a pas encore fini de faire des ravages dans l'économie, mais nous voyons venir le jour où l'inflation reviendra à des niveaux plus gérables après la dissipation complète de la poussée de la demande pandémique."

L'indice des prix à la production pour la demande finale a baissé de 0,3 % le mois dernier, après une hausse de 0,2 % non révisée en avril. Une chute de 1,6 % des prix des biens, la plus forte baisse depuis juillet dernier, est à l'origine de la majeure partie du déclin de l'IPP.

Les prix des biens, qui ont augmenté de 0,2 % en avril, ont été déprimés le mois dernier par une baisse de 6,8 % des prix de l'énergie. Les prix de l'essence ont chuté de 13,8 %, représentant 60 % de la baisse des prix des biens. Les prix des denrées alimentaires ont baissé de 1,3 %, pour le deuxième mois consécutif, les œufs de poule et les légumes coûtant moins cher.

Les prix des produits alimentaires ont baissé pour revenir aux niveaux observés avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

Le coût des services a augmenté de 0,2 % après avoir progressé de 0,3 % en avril, sous l'effet des marges du commerce de détail d'automobiles et de pièces automobiles. Des hausses ont également été observées dans le commerce de détail de carburants et de lubrifiants ainsi que dans le commerce de détail de vêtements, de chaussures et d'accessoires. Les frais de courtage en valeurs mobilières, de négociation, de conseils en placement et de services connexes ont augmenté le mois dernier.

Cependant, les prix du transport de marchandises par camion ont baissé de 2,1% et les frais de gestion de portefeuille ont également diminué.

Au cours des 12 mois précédant mai, l'IPP a augmenté de 1,1 %. Il s'agit de la plus faible hausse en glissement annuel depuis décembre 2020, après une augmentation de 2,3 % en avril. L'inflation s'atténue à mesure que les goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement disparaissent et que la flambée des prix de l'année dernière baisse dans le calcul des chiffres annuels.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que l'IPP diminuerait de 0,1 % par rapport au mois précédent et augmenterait de 1,5 % en glissement annuel.

Les actions américaines ont ouvert en baisse. Le dollar a baissé par rapport à un panier de devises. Les prix du Trésor américain ont augmenté.

La Fed, qui a relevé son taux directeur de 500 points de base au cours de ce cycle de resserrement, a laissé la porte ouverte à de nouvelles hausses de taux, compte tenu de la résilience de l'économie, en particulier du marché de l'emploi.

En excluant les composantes volatiles de l'alimentation et de l'énergie, les prix de base des biens ont augmenté de 0,1 % le mois dernier, ce qui correspond à la hausse d'avril.

La mesure plus étroite de l'IPP de base, qui exclut les aliments, l'énergie et les services commerciaux, est restée inchangée après avoir augmenté de 0,1 % en avril. Au cours des 12 mois précédant le mois de mai, l'IPP de base a augmenté de 2,8 % après avoir augmenté de 3,3 % en avril.

La Fed, qui a un objectif d'inflation de 2 %, suit les indices des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) dans le cadre de sa politique monétaire.