PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse jeudi à l'ouverture dans un contexte de craintes sur la trajectoire des taux au lendemain des annonces de la Réserve fédérale américaine (Fed) et avant celles de la Banque centrale européenne (BCE) prévues dans la journée.

Les contrats à terme sur indices suggèrent un recul de 0,35% pour le CAC 40 à Paris, de 0,37% pour le Dax à Francfort, de 0,34% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,39% pour l'EuroStoxx 50.

La Banque centrale européenne (BCE) doit publier à 12h15 GMT sa décision de politique monétaire et le consensus des analystes prévoit une augmentation du coût du crédit de 25 points de base, avec un taux de dépôt à 3,50%.

Au-delà de la réunion de juin, les investisseurs s'intéresseront surtout au discours de sa présidente, Christine Lagarde, prévu une demi-heure après le communiqué de l'institut de Francfort, afin de déterminer si le pic de taux est désormais proche ou encore éloigné.

La Fed a pour sa part laissé mercredi ses taux directeurs inchangés, une première depuis mars 2022, mais elle a ouvert la porte à deux autres relèvements d'un quart de point chacun d'ici la fin de l'année face à la solidité de l'économie.

Son président, Jerome Powell, a rejeté l'éventualité d'une diminution du coût du crédit dans l'année, comme espéré par les marchés, au risque de précipiter l'économie en récession. Les chiffres des ventes au détail aux Etats-Unis, les indices "Empire State" et "Philly Fed", ainsi que les données sur la production industrielle américaine, prévus dans l'après-midi, donneront dans l'après-midi un aperçu de l'évolution de la conjoncture.

LES VALEURS À SUIVRE EN EUROPE:

H&M a fait état jeudi de ventes en devises locales inchangées au deuxième trimestre mesurées, légèrement en retrait du consensus, en raison notamment du temps froid qui a freiné la demande.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi après les décisions de la Fed, l'indice Dow Jones cédant 0,68% à 33.979,33 points, le S&P-500, plus large, grappillant 0,08% à 4.372,59 points et le Nasdaq Composite prenant 0,39% à 13.626,48 points.

Le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (FOMC) a répondu aux anticipations sur les taux après les bons chiffres des prix à la production et à la consommation, en laissant mercredi l'objectif des fonds fédéraux à 5,00%-5,25%, mais son président a soufflé le froid en déclarant que les membres du FOMC étaient favorables à ce que le durcissement monétaire continue.

La tendance s'est alors retournée à Wall Street après cette annonce.

Indépendamment de "l'effet Fed", l'assureur santé United Health a chuté de 6,4% après avoir dit s'attendre à une hausse des coûts médicaux au deuxième trimestre, pesant sur le Dow Jones.

Les fabricants de puces électroniques Nvidia (+4,8%) et Broadcom (+4,1%) ont en revanche été recherchés.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini en repli de 0,05% à 33.485,49 points après quatre séances consécutives de gains. Le Topix, plus large, a reflué de 0,02% à 2.293,97 points.

Les données du jour ont montré une hausse surprise des exportations japonaises en mai (+0,6% sur un an contre -0,8% attendu) pour le 27e mois consécutif, grâce notamment à de solides ventes dans l'automobile (+66%).

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) progresse de 0,2%.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai prend 0,49% et le CSI 300 gagne 1,34%.

Côté indicateurs chinois du jour, la production industrielle (+3,5% sur un an) et les ventes au détail (+12,7% sur un an) en mai ont été inférieures aux attentes, sous l'effet de la faiblesse des demandes intérieure et étrangère.

CHANGES

La perspective d'un renchérissement du coût du crédit aux Etats-Unis soutient le dollar qui prend jeudi 0,33% face à un panier de devises de référence, après un creux de quatre semaines touché mercredi à 102,66 points.

L'euro s'affiche à 1,0814 dollar, en repli de 0,16%.

Le yen est tombé à 141,05 pour un dollar, au plus bas depuis le 23 novembre.

Le dollar néo-zélandais recule de 0,33% à 0,61885 dollar américain après la publication de données montrant que la Nouvelle-Zélande est tombée en récession économique au premier trimestre (contraction de 0,1% du PIB), ce qui éloigne la perspective de nouvelles hausses de taux dans le pays.

Le yuan chinois cède 0,16% à 7,1643 après avoir touché 7,1916 pour un dollar, son niveau le plus bas depuis novembre, en réaction à la décision de la banque centrale chinoise (BPC) d'abaisser jeudi son taux d'intérêt des prêts à moyen terme, à 2,65% contre 2,75% précédemment, afin de soutenir le fragile rebond de l'économie.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans prend environ trois points de base, à 3,8389%. Son équivalent allemand de même échéance progresse de plus de cinq points de base, 2,498%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier rebondit un peu après la forte baisse de la veille: le Brent gagne 0,52% à 73,58 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,53% à 68,63 dollars.

