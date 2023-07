Bank of America (BofA) a déclaré mercredi qu'elle prévoyait d'augmenter le dividende trimestriel de ses actions ordinaires à 24 cents par action, contre 22 cents par action, à partir du troisième trimestre 2023. Contrairement à d'autres grandes banques américaines, BofA avait reporté sa décision sur le dividende la semaine dernière. Ses rivales JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs et Morgan Stanley ont augmenté leurs dividendes du troisième trimestre vendredi, après avoir passé avec succès les tests de résistance de la Réserve fédérale.

BofA avait évoqué un dialogue avec la Fed pour comprendre les différences de résultats entre le test de résistance de la banque centrale et le sien, conformément à la loi Dodd-Frank.

BofA, la deuxième plus grande banque américaine, a déclaré mercredi que les discussions se poursuivaient.

Le test annuel de la Fed a montré que les principaux prêteurs, y compris BofA, disposent de suffisamment de capital pour faire face à une grave crise économique, ce qui leur permet de racheter des actions et d'émettre des dividendes.

L'année dernière, BofA a augmenté son dividende à 22 cents par action, le niveau le plus élevé depuis les 32 cents versés en 2008, contre 21 cents en 2021. (Reportage de Jaiveer Singh Shekhawat à Bengaluru et de Saeed Azhar à New York ; rédaction de Shailesh Kuber et Jamie Freed)