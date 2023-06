Si la Réserve fédérale peut conduire l'économie américaine à un "atterrissage en douceur", comme cela semble être le point de vue qui gagne du terrain parmi les économistes et les marchés financiers actuellement, les espoirs de réélection du président Joe Biden en 2024 augmenteront probablement.

L'ampleur de cette hausse pourrait toutefois dépendre de l'ampleur relative de l'augmentation du chômage et de la baisse de l'inflation à mesure que l'économie ralentit.

Qu'est-ce qui constituerait un "atterrissage en douceur" ? Une inflation proche de l'objectif de 2 % de la Fed, une économie frôlant la récession ou ne connaissant qu'un léger ralentissement, un chômage en hausse mais restant confortablement en dessous de 5 %, et Wall Street continuant à enregistrer une croissance positive des bénéfices.

La plupart des observateurs considéreraient qu'il s'agit là d'un scénario bénin après les 500 points de base de hausse des taux depuis mars dernier - le cycle de hausse le plus agressif de la Fed en quarante ans - et la flambée post-pandémique de l'inflation et du chômage, qui ont atteint des sommets sur plusieurs décennies.

Pour Biden, ce pourrait être mieux que bénin, car du point de vue de l'approbation, il a besoin de toute l'aide qu'il peut obtenir. Non seulement sa cote de popularité est historiquement basse, mais elle l'est d'autant plus que le chômage n'a jamais été aussi bas depuis plus d'un demi-siècle.

Selon une analyse de la Bank of America publiée en mai, ce n'est qu'à deux reprises depuis les années 1940 - pendant la guerre de Corée, à la fin de l'administration de Harry Truman en 1951 et 1952 - que la cote d'approbation des présidents a été plus faible lorsque le taux de chômage était inférieur à 4 %.

Il s'agit moins d'une anomalie si l'on se souvient du niveau élevé de l'inflation annuelle depuis la pandémie - un pic de 41 ans supérieur à 9 % sur une base globale, et toujours bien au-dessus de l'objectif. L'inflation de base reste encore plus difficile à évaluer.

Par conséquent, on peut raisonnablement s'attendre à ce que la cote de popularité de Joe Biden augmente si l'inflation continue de baisser.

L'analyse de Reuters montre que les taux d'approbation des présidents sont rarement inférieurs à 40 % lorsque l'inflation est de 6 % ou moins. Ces exceptions ont eu tendance à se produire en temps de guerre ou de crise financière - la guerre de Corée, l'Irak au milieu des années 2000 et en 2008.

Le début des années 1950 constitue toutefois un avertissement : l'inflation a chuté de 8 % en 1951 à près de 2 % en moyenne en 1952, mais la cote de popularité de Truman n'a pas bougé de son niveau le plus bas jamais atteint.

INDICE DE MISÈRE

Dans les nouvelles projections économiques de la semaine dernière, les responsables de la Fed ont semblé confirmer la perspective d'un atterrissage en douceur en augmentant leur projection médiane de croissance pour 2023 à 1,0 %, révisant essentiellement leur appel implicite à la récession dans le processus.

Sachant que l'économie a progressé de 1,3 % au premier trimestre et qu'elle est en passe de croître d'environ 2 % au deuxième trimestre, selon l'indicateur GDPNow de la Fed d'Atlanta, cela laisse présager une légère croissance au second semestre.

Elle a également abaissé sa prévision de taux de chômage pour 2023 de 4,6 % à 4,1 % et réduit ses perspectives pour les deux prochaines années à 4,5 %, tout en relevant légèrement ses perspectives d'inflation pour 2023, mais en maintenant inchangée sa vision pour 2024.

Qu'est-ce qui aura le plus d'impact sur le bien-être des consommateurs et des électeurs - la douleur du chômage ou le gain de l'inflation ?

Certains économistes affirment que l'"indice de misère", c'est-à-dire le taux de chômage plus le taux d'inflation, est un bon indicateur du bonheur des gens et même de la cote de popularité des présidents.

Un article publié en 2019 par les universitaires Joseph Macri et Bahram Adrangi a révélé que les taux de chômage et d'inflation influencent "significativement" les perspectives électorales des présidents américains - une augmentation d'un point de pourcentage du taux de chômage diminue la probabilité qu'un président reçoive une cote d'approbation positive de 3 points de pourcentage, et une augmentation d'un point de pourcentage de l'inflation diminue la probabilité d'une cote d'approbation favorable de 7 points de pourcentage, selon les conclusions de l'étude.

L'inflation "semble avoir gagné en importance pour l'électorat par rapport au taux de chômage".

Andy Schneider, économiste américain chez BNP Paribas, partage cet avis.

"Lorsque l'inflation est élevée et que le chômage est faible, l'inflation a un impact sur la vie de chacun. Les gens vont-ils vraiment apprécier que l'inflation passe de 8 % à 5 % ? Les gens voient toujours des prix élevés", a-t-il déclaré.

Mais d'autres travaux universitaires suggèrent qu'une hausse du chômage est plus préjudiciable au bien-être des gens. Pour en savoir plus.

Un article publié en 2022 par Lina El-Jahel, Robert MacCulloch et Hamed Shafiee a analysé les taux de chômage et d'inflation et a tiré des conclusions sensiblement différentes de celles des économistes qui accordent généralement beaucoup moins d'importance aux coûts du chômage lorsqu'ils analysent la politique monétaire.

Une augmentation d'un point de pourcentage du taux de chômage est environ six fois pire qu'une augmentation d'un point de pourcentage du taux d'inflation en termes de bien-être général, et jusqu'à 13 fois pire en termes de sentiments quotidiens négatifs, ont-ils constaté.

David Blanchflower, professeur au Dartmouth College et ancien responsable politique de la Banque d'Angleterre, estime depuis longtemps qu'une augmentation d'un point de pourcentage du chômage réduit cinq fois plus le bonheur qu'une augmentation d'un point de pourcentage de l'inflation.

Il rejette l'indice de misère, arguant qu'un indice de 10,0 avec un taux de chômage de 7 % et une inflation de 3 % est bien pire pour le bien-être des gens qu'un taux de chômage de 3 % et une inflation de 7 %.

"Une inflation plus élevée fait mal, mais pas autant que le chômage. Le malheur des chômeurs entraîne le malheur de tous les autres", a-t-il déclaré.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters).