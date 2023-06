Même si la domination singulière du dollar américain en tant que monnaie mondiale de choix est en fait en train de s'estomper, cela ne conduit pas automatiquement à un taux de change du dollar plus faible - et pourrait même signifier périodiquement le contraire.

Une Réserve fédérale moins préoccupée par les répercussions de ses politiques monétaires sur le reste du monde est une banque centrale plus encline au resserrement et à l'assouplissement extrêmes. Et une économie mondiale moins dollarisée pourrait potentiellement permettre à la Fed de rester concentrée sur le plan local - pour le meilleur ou pour le pire - et de maintenir l'inflation à un niveau plus bas en temps utile.

Tout au long des 50 années de l'ère des taux de change flottants, le débat a fait rage sur le "privilège exorbitant" que les États-Unis tirent du fait que le dollar est la monnaie de réserve mondiale, et le numéraire depuis que les dirigeants français ont utilisé cette expression pour la première fois.

Le grand avantage des réserves importantes de dollars, associé à une large utilisation commerciale et à des échanges de dollars à l'étranger, était clair. Les entreprises américaines évitaient la volatilité accrue des devises dans les importations facturées en dollars, telles que l'énergie et les matières premières, tandis que Washington bénéficiait effectivement d'emprunts subventionnés, d'autres pays ayant placé leur épargne de précaution ou leur épargne exceptionnelle en dollars sous forme d'obligations du Trésor.

L'avantage stratégique de pouvoir limiter l'utilisation de la monnaie la plus répandue dans le monde pour des raisons politiques - plus évidentes que jamais ces dernières années - en était un autre.

Mais nombreux sont ceux qui ont également affirmé au fil des ans que le rôle international du dollar empêchait souvent la Fed de mener la politique la plus adaptée à l'économie nationale, principalement par crainte que des mesures extrêmes ne choquent un système financier mondial intégré et que les répercussions économiques ne touchent de toute façon l'économie américaine.

À l'heure actuelle, un argument similaire pourrait être avancé : les décideurs de la Fed sont impatients de resserrer encore davantage leur politique afin de ramener l'inflation à son niveau cible, alors que d'autres régions du monde, telles que la Chine, connaissent des difficultés économiques, se méfient de la chute des prix et cherchent à assouplir leur politique.

Si cette divergence s'accentuait et provoquait des tensions liées au dollar, la Fed pourrait-elle être amenée à faire preuve d'une plus grande prudence ? Ou si le coût du dollar était moins un problème pour le reste du monde qu'il ne l'a été pendant des décennies, la Fed continuerait-elle malgré tout ?

La "dédollarisation" fait l'objet de spéculations sans fin depuis les réalignements géopolitiques qui ont suivi la pandémie et le gel des réserves de change de la Russie après l'invasion de l'Ukraine l'année dernière.

Même si les réductions des avoirs en dollars et de leur utilisation ont été relativement faibles malgré la perception d'un risque de sanctions plus élevé, le groupe des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) - et les économies déjà lourdement sanctionnées telles que l'Iran et le Venezuela - ont certainement insisté sur la nécessité d'exclure les dollars du commerce et de l'investissement depuis lors.

Mais cette question est généralement interprétée sur les marchés comme une raison de parier sur un affaiblissement du taux de change du dollar - ou même de pomper des alternatives telles que l'or ou les jetons de crypto-monnaie.

Cela ne fonctionnera pas nécessairement de cette façon - surtout si cela conduit à un resserrement de la Fed, à des rendements obligataires plus élevés et à une inflation plus faible en temps utile.

OASIS

L'un des exemples les plus clairs de l'hésitation de la Fed a été lorsque l'équipe d'Alan Greenspan a réduit les taux à trois reprises en 1998 malgré une économie américaine en forte croissance et un boom technologique en développement, arguant que les États-Unis ne pouvaient pas rester une "oasis de prospérité" dans une tempête mondiale de marchés émergents et une secousse du crédit que le resserrement brutal de la Fed en 1994 avait sans doute attisée.

À la fin de l'année 1999, la Fed a rapidement annulé toutes ces réductions et a été contrainte de resserrer ses taux à trois reprises pour atteindre un pic de 6,5 %, ce qui a fini par provoquer l'éclatement de ce qui était devenu une bulle Internet incontrôlée.

Bien sûr, il s'agissait d'une économie mondiale déchirée par des taux de change fixes en dollars qui amplifiaient la transmission de la politique de la Fed, dont la plupart ont été démantelés depuis.

La Fed dispose aujourd'hui de nombreux autres outils, tels que les lignes de swap multilatérales en dollars, pour atténuer les tensions.

Mais ce n'est pas la seule fois où la politique de la Fed a été freinée ou influencée par la pression exercée par le dollar à l'étranger.

Avant de prendre ses fonctions actuelles de secrétaire au Trésor, Janet Yellen s'est souvenue du temps où elle dirigeait la Fed et a affirmé que lorsque la perspective d'un resserrement de la Fed en 2015 a entraîné des sorties massives de capitaux de la Chine et a troublé les marchés mondiaux, cela a forcé la Fed à mettre en pause sa campagne de relèvement des taux d'intérêt.

L'inverse a également été vrai.

Lorsque la Fed s'est lancée dans l'assouplissement quantitatif pour la première fois après le grand krach financier de 2008, des puissances émergentes telles que le Brésil ont poussé des hurlements de protestation contre les États-Unis qui se lançaient dans une "guerre des monnaies" pour affaiblir le dollar afin d'en tirer des bénéfices commerciaux.

Mme Yellen a également évoqué les réunions du G20 auxquelles elle a participé en tant que présidente de la Fed et au cours desquelles des critiques ont été formulées, que la Fed soit en train d'assouplir ou de resserrer sa politique, les plaintes portant essentiellement sur l'extrémisme des mesures prises, et la Fed s'est montrée "sensible à ces préoccupations".

Les études de la Fed - y compris celle des économistes du conseil de la Fed sur les "retombées" à la fin de l'année dernière - montrent que l'impact du resserrement de la Fed sur les taux de change est beaucoup plus important dans leur modèle de "dominance du dollar" que dans une situation de référence sans cette dominance - ce qui suggère un impact beaucoup moins important à l'étranger dans ce dernier cas et une plus grande marge de manœuvre pour des taux d'intérêt plus élevés.

"Les banques centrales du monde entier tiennent compte de ces retombées et les internalisent", ont-ils déclaré. "Mais les décideurs politiques ont un difficile exercice d'équilibre à gérer.

À tout le moins, un monde moins sensible au dollar parce qu'il l'utilise moins pour le commerce et les réserves peut aussi être un monde où les taux d'intérêt américains sont structurellement plus élevés - et peut-être plus volatils par-dessus le marché.

C'est peut-être un monde que de nombreux pays préfèrent s'ils sont sûrs d'avoir des alternatives viables, mais cela ne signifie pas nécessairement un dollar plus faible.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.