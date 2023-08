Les investisseurs espèrent que les décideurs politiques réunis lors du symposium annuel de la Fed de Kansas City à Jackson Hole à la fin du mois feront la lumière sur l'un des principes les plus obscurs - et pourtant fondamentalement les plus importants - de la politique monétaire : R-star.

Même avant la pandémie, évaluer avec précision le taux d'intérêt réel théorique - le taux d'équilibre compatible avec une croissance potentielle et une inflation stable et conforme à l'objectif de 2 % - n'était pas chose aisée. C'est encore plus difficile aujourd'hui.

C'est pourquoi les marchés sont désespérément à la recherche d'informations sur la façon dont les décideurs politiques envisagent les choses. Les responsables de la Fed ne donneront pas d'indications sur la voie à suivre dans l'immédiat, mais leur avis sur la question de savoir si le lien entre l'inflation, la croissance et les taux d'intérêt a fondamentalement changé depuis le choc COVID serait de la poudre d'or.

L'étoile est essentielle pour comprendre le potentiel de l'économie à long terme, et donc pour estimer ce que pourraient être la croissance, les bénéfices des entreprises et les rendements des investissements.

Il s'agit d'un sujet particulièrement sensible aujourd'hui, alors que la Fed approche de la fin de son cycle de hausse et que les rendements réels des bons du Trésor américain à 10 ans ont atteint leur niveau le plus élevé depuis 14 ans.

Des documents récents rédigés par des employés de la Fed de New York et de Dallas se sont penchés sur les estimations à court et à long terme de l'étoile rouge, et ce sujet pourrait être approfondi à Jackson Hole.

"Les discussions à Jackson Hole pourraient être utilisées pour séparer les perspectives à court terme de l'étoile-R des perspectives à long terme, afin de voir si les tendances à long terme ont changé depuis COVID", a déclaré Gennadiy Goldberg, responsable de la stratégie des taux américains chez TD Securities.

M. Goldberg note que si le consensus sur l'étoile-R avant la pandémie était "relativement bas avec une large marge d'incertitude", il est maintenant "relativement bas avec une énorme marge d'incertitude".

Même les deux indicateurs R-star les plus réputés de la Fed de New York, le modèle Laubach-Williams et le modèle Holston-Laubach-Williams, sont, métaphoriquement parlant, à des kilomètres l'un de l'autre.

Le modèle LW suggère que le taux d'intérêt naturel à long terme pour l'économie américaine est de 1,14 %, tandis que le modèle HLW indique 0,58 %. Cette divergence souligne l'ambiguïté et la nature nébuleuse du concept de R-star.

Enrique Martínez-García, auteur d'un blog de la Fed de Dallas intitulé "Gazing at r-star : Gauging U.S. monetary policy via the natural rate of interest", estime le R-star à long terme à environ 0,70 % et le R-star à un horizon de trois mois à -0,30 %.

"Aussi imparfait soit-il, mon modèle suggère que les taux resteront élevés pendant un certain temps, terminant le cycle politique à des niveaux légèrement inférieurs à ceux que nous observons actuellement, mais toujours plus élevés qu'à n'importe quel autre moment de la période post-GFC", a déclaré M. Martínez-García, en référence à la grande crise financière.

L'AMPLITUDE DE L'ÉTOILE R

L'ambiguïté autour de l'étoile-R, en particulier depuis COVID, est mise en évidence par la grande divergence d'opinion dans les recherches des Fed de Dallas et de New York.

L'estimation de l'étoile-R à court terme de Martínez-García est négative, tandis que les modèles de la Fed de New York suggèrent qu'elle a "considérablement augmenté au cours de l'année écoulée".

Si le taux d'intérêt neutre à court terme est plus élevé qu'on ne le pensait et proche de la fourchette cible actuelle des fonds fédéraux (5,25-5,50 %), cela explique en partie pourquoi l'économie résiste beaucoup mieux que ne le prévoyaient la plupart des analystes.

Cela pourrait expliquer pourquoi les économistes de Goldman Sachs, Citi, JP Morgan et d'autres ont repoussé ou supprimé leurs appels à la récession, et alimenter l'opinion selon laquelle la Fed pourrait ne pas assouplir sa politique de sitôt.

"S'ils (les décideurs politiques) avancent cet argument de manière plus officielle, cela réduirait l'urgence d'une réduction du taux des fonds", a écrit cette semaine David Mericle, stratège chez Goldman Sachs, en faisant référence à Jackson Hole.

À plus long terme, John Williams, président de la Fed de New York, estime que le taux neutre à long terme est probablement aussi bas aujourd'hui qu'il l'était avant la pandémie, quelque part entre zéro et 1 %.

"Je n'ai pas vu de preuves solides que les taux neutres aient encore augmenté au-delà de ce qu'ils étaient, disons, avant la pandémie", a-t-il déclaré au New York Times.

Le symposium de Jackson Hole de cette année, placé sous le thème général des "changements structurels dans l'économie mondiale", ne pourrait intervenir à un moment plus critique pour la Fed ou les marchés.

La Fed est proche de la fin de son cycle de resserrement, ayant relevé ses taux d'intérêt de 525 points de base pour atteindre leur niveau le plus élevé depuis 2007. La politique monétaire est restrictive et l'inflation pourrait bientôt atteindre 2 %.

Cependant, à bien d'autres égards, l'économie défie la gravité : le taux de chômage est proche de son niveau le plus bas depuis plus de 50 ans, les ventes au détail sont en plein essor et le modèle GDPNow de la Fed d'Atlanta estime la croissance du troisième trimestre à un taux annualisé stupéfiant de 5 %.

Les rendements des obligations réelles à plus long terme ont atteint leur plus haut niveau depuis 2009, alors même que les attentes du marché en matière d'inflation et les taux de la Fed sont restés stables. Cela suggère que les investisseurs envoient un signal selon lequel l'étoile rouge pourrait finalement être plus élevée, bien que l'ampleur et le calendrier de cette hausse soient loin d'être clairs.

C'est ce manque de visibilité que les investisseurs espèrent pouvoir lever un peu à Jackson Hole.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters).