Mike Dolan fait le point sur les marchés américains et mondiaux pour la journée à venir.

Les marchés mondiaux se préparent enfin à des accidents alors que l'impasse sur le plafond de la dette américaine menace de vider les coffres du gouvernement américain dès la semaine prochaine, mais un retour des taux d'intérêt directeurs à 6 % sur le radar du risque est tout aussi surprenant.

La crainte d'un défaut technique sur les bons du Trésor en l'absence d'un accord bipartisan à Washington pour lever la limite de la dette d'ici le 1er juin provoque de plus en plus de ruines sur le marché de la dette à court terme.

La vente aux enchères de 35 milliards de dollars de bons de gestion de trésorerie à 21 jours, qui couvre le début du mois de juin, a exigé un rendement élevé de 6,2 %, soit plus d'un point de pourcentage au-dessus des taux directeurs de la Réserve fédérale. Les rendements des bons à un mois se situent juste en dessous de 5,9 %.

Alors que la politique politicienne s'intensifie, aucun signe de percée substantielle n'a été observé dans les négociations mardi en fin de journée.

Relativement épargnés par la question jusqu'à cette semaine, les indices boursiers de Wall Street ont reculé de plus de 1 % mardi et les contrats à terme sont restés dans le rouge avant l'ouverture des marchés mercredi. Les bourses asiatiques et européennes ont chuté dans des proportions similaires.

L'angoisse liée à la limite de la dette survient alors que les marchés des taux d'intérêt absorbent plus généralement les résultats étonnamment positifs de l'activité économique mondiale et les chiffres de l'inflation.

À tel point que le discours sur un nouveau resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale est de retour. Les faucons de la Fed se font entendre et des banquiers de haut rang, comme Jamie Dimon, patron de JPMorgan, ont évoqué cette semaine le risque que les taux dépassent les 6 % avant d'atteindre leur maximum, un niveau que certains craignaient qu'ils n'atteignent avant que les tensions bancaires ne se fassent sentir en mars.

"Cinq pour cent n'est pas assez élevé pour les Fed Funds - j'ai conseillé à mes clients et aux banques de se préparer à six ou sept pour cent", a déclaré M. Dimon lundi.

Le procès-verbal de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed doit être publié plus tard et sera scruté à la recherche d'indices sur le centre de gravité de la politique monétaire.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt ne se situent pas encore dans la fourchette des 6 %, loin s'en faut, mais ils estiment qu'il y a une chance sur trois que la Fed relève encore son taux d'un quart de point le mois prochain et ils ont écarté la probabilité de plusieurs baisses de taux d'ici à la fin de l'année.

Les banques centrales d'autres pays sont confrontées à des problèmes encore plus graves.

La pression exercée sur la Banque d'Angleterre pour qu'elle poursuive son resserrement s'est accentuée mercredi après l'annonce que le taux d'inflation britannique, obstinément élevé, a baissé moins que prévu le mois dernier et qu'une mesure très surveillée de l'augmentation des prix de base a atteint son niveau le plus élevé depuis 31 ans. Les marchés monétaires se sont précipités pour évaluer une hausse des taux directeurs de la BoE de 75 points de base supplémentaires à 5,25 % d'ici septembre.

La banque centrale néo-zélandaise a semblé bénéficier d'un plus grand soulagement malgré une nouvelle hausse d'un quart de point mercredi et a signalé qu'elle pourrait avoir terminé son resserrement.

Ailleurs, les actions chinoises ont continué à vaciller en raison des résultats décevants de la reprise économique et de l'intensification des préoccupations géopolitiques depuis le sommet du G7 qui s'est tenu ce week-end. Le yuan offshore a atteint son niveau le plus bas de l'année face à un dollar en pleine résurgence.

En ce qui concerne les entreprises, la frénésie de l'intelligence artificielle sera testée avec les résultats du fabricant de puces NVIDIA - la cinquième plus grande action américaine - plus tard dans la journée de mercredi.

Événements à surveiller plus tard dans la journée de mercredi :

* Procès-verbal de la dernière réunion du Comité fédéral de l'open market de la Réserve fédérale.

* Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale américaine, Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, et Andrew Bailey, gouverneur de la Banque d'Angleterre.

* Le Trésor américain vend aux enchères des billets à 5 ans et des FRN à 2 ans.

* Résultats des entreprises américaines : NVIDIA, Analog Devices, Snowflake