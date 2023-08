Jamie McGeever, éditorialiste spécialisé dans les marchés financiers, donne un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Le mot "crise" devrait toujours être utilisé de manière responsable et judicieuse lorsque l'on couvre les marchés financiers, les affaires et l'économie, mais en sommes-nous là avec la Chine ?

Les événements survenus au cours des dernières 24 heures dans la deuxième économie mondiale - une nouvelle série de "ratés" dans les données de premier plan, une réduction brutale des taux d'intérêt et l'annonce abrupte que les données sur le chômage des jeunes (qui atteignent un niveau record) ne seront plus publiées - laissent penser que c'est peut-être le cas.

L'inquiétude croissante concernant l'économie chinoise, les options politiques et les marchés financiers pèsera lourdement sur le sentiment des investisseurs asiatiques mercredi, avec une décision sur les taux d'intérêt en Nouvelle-Zélande et les dernières enquêtes "tankan" sur les secteurs manufacturier et des services au Japon également à l'ordre du jour.

Tout n'est pas noir en Asie - l'économie japonaise a progressé deux fois plus vite au deuxième trimestre que ne le prévoyaient les économistes - mais les difficultés de la Chine sont au centre de l'actualité.

La décision de Pékin de suspendre la publication des chiffres du chômage des jeunes pour une durée indéterminée est peut-être encore plus inquiétante pour les investisseurs que les ratés en matière d'investissement, de production industrielle et de ventes au détail, ou que la baisse surprise des taux d'intérêt.

En juin, le taux officiel a atteint le chiffre record de 21,3 %. C'est déjà bien, mais dans un article publié en ligne le mois dernier - et retiré depuis - Zhang Dandan, professeur à l'université de Pékin, estimait qu'il pourrait être plus proche de 50 %.

Le dernier aperçu des prix de l'immobilier chinois sera publié mercredi et, une fois de plus, un autre rapport médiocre pourrait se profiler, le secteur immobilier du pays se trouvant dans un véritable état de crise.

JP Morgan a déclaré mardi que si le promoteur Country Garden subissait une défaillance totale, cela ferait plus que doubler le nombre de défaillances immobilières en Chine depuis le début de l'année, qui atteindrait 17 milliards de dollars, s'ajoutant aux 100 milliards de dollars accumulés au cours des deux dernières années et demie.

La Banque populaire de Chine a peut-être enfin actionné le levier des taux d'intérêt, mais cela a eu l'effet escompté de faire chuter le taux de change. Le yuan offshore a chuté à 7,30 pour un dollar, son niveau le plus bas de l'année, et flirte désormais avec le creux historique de novembre, à environ 7,35 pour un dollar.

Comparez la Chine avec le Japon, qui a publié mardi des données exceptionnelles sur le PIB du deuxième trimestre, et avec les États-Unis, où les chiffres de mardi ont montré une augmentation des ventes au détail. Le modèle GDPNow de la Fed d'Atlanta prévoit une croissance annualisée de 5,0 % au troisième trimestre.

Les actions mondiales, Wall Street et les marchés émergents se sont tous effondrés mardi sous le poids de la hausse des rendements obligataires, des attentes de taux d'intérêt plus élevés pour plus longtemps de la part de la Fed et d'un dollar dynamique.

L'indice MSCI Asia ex-Japan a chuté pour la quatrième journée et n'a progressé que deux fois au cours des 11 dernières séances. Parmi les plus grands perdants en Asie mardi, l'indice de l'immobilier continental de Hong Kong a chuté de 1 %, ce qui porte sa baisse depuis le début de l'année à 16 %.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mercredi :

- Décision sur les taux d'intérêt en Nouvelle-Zélande

- Prix des logements en Chine (juillet)

- Enquêtes tankan au Japon (août)