La curieuse danse entre les marchés et la Réserve fédérale actuellement en cours - Wall street a le vent en poupe alors même que les responsables de la Fed affirment que le cycle de hausse des taux d'intérêt le plus agressif depuis des décennies pourrait devoir aller plus loin - peut en partie être attribuée à la débâcle de la communication du "taper tantrum", il y a exactement 10 ans.

Le 22 mai 2013, Ben Bernanke, alors président de la Fed, a révélé pour la première fois que la banque centrale pourrait bientôt commencer à réduire son programme d'achat d'actifs, déclenchant une vague de panique, de volatilité et d'incertitude qui s'est abattue sur les marchés mondiaux.

L'effondrement des prix des actifs a eu des conséquences encore plus graves sur la crédibilité de la Fed. La crainte d'une répétition a influencé les signaux politiques ultérieurs et a finalement contribué à façonner le passage éventuel de la Fed à deux hausses de taux, mettant fin à ce que l'on appelle l'assouplissement quantitatif (QE) et commençant le resserrement quantitatif (QT).

Après 2013, la Fed s'est montrée beaucoup plus méticuleuse dans la présentation de ses différentes mesures de retrait des mesures de relance. Les marchés étaient bien mieux préparés lorsque le moment est venu, en 2022, pour la Fed de relever simultanément les taux et de réduire son bilan.

Mais, comme certains l'affirment, la Fed, soucieuse d'éviter un nouveau taper tantrum, a retardé trop longtemps ce double resserrement, ce qui a en partie contribué à la rigidité de l'inflation aujourd'hui.

Paul McCulley, professeur adjoint à l'université de Georgetown et ancien économiste en chef chez le géant des obligations Pimco, note que le travail de communication pour les hausses de taux et le QT a commencé en septembre 2020. La première hausse de taux a eu lieu en mars 2022 et le QT a commencé trois mois plus tard.

Cette longue préparation a peut-être permis d'éviter une nouvelle crise, mais elle a empêché la Fed de relever ses taux alors même que l'inflation reprenait de plus belle.

Le "remède" à ce qui s'est passé il y a dix ans, à savoir le fait que le marché ait anticipé le décollage, est devenu un problème dans ce cycle : une orientation directe qui a retardé le décollage tant attendu des taux directeurs", a déclaré M. McCulley.

RUPTURE DE COMMUNICATION

Répondant à la question d'un parlementaire lors d'une comparution devant la commission économique mixte du Congrès le 22 mai 2013, Bernanke a déclaré : "Si nous constatons une amélioration continue et que nous sommes convaincus qu'elle sera durable, nous pourrions, lors des prochaines réunions, réduire le rythme de nos achats.

Les marchés ont pensé que cela signifiait non seulement que la Fed allait bientôt "réduire" ses achats d'obligations, mais aussi qu'elle allait relever les taux d'intérêt. Ils sont devenus frénétiques.

En l'espace de quelques semaines, le S&P 500 a chuté de 8 %, les actions mondiales de 10 %, les devises et les actions des marchés émergents de 5 % et 15 % respectivement, et le rendement du Trésor à 10 ans est passé de 2 % à 3 %.

Les marchés émergents ont été particulièrement touchés, en raison de leur exposition à la dette libellée en dollars et aux coûts d'emprunt américains. Ils ont également subi de plein fouet la campagne de resserrement monétaire de la Fed, qui a procédé à 10 hausses consécutives de 500 points de base et a lancé un "resserrement quantitatif" ou QT.

Les marchés américains, en revanche, ont été moins secoués. Le S&P 500 n'est qu'à 5 % de son niveau de mars de l'année dernière, lorsque les hausses ont commencé, et il est en hausse de près de 10 % cette année. Depuis le début de l'année, le Nasdaq a progressé de plus de 20 % et les rendements des bons du Trésor sont plus faibles.

Willem Buiter, ancien responsable politique de la Banque d'Angleterre, a déclaré que les marchés ont pris les hausses de taux et le QT à bras-le-corps parce que les changements de politique ont été bien signalés. La Fed et les marchés ont tiré les leçons du "taper tantrum".

"Les marchés ont appris les conditions dans lesquelles le QT et les multiples hausses de taux auront lieu et se dérouleront. Et la Fed a amélioré sa communication par rapport à ce que nous avons vu il y a 10 ans, ce qui était un peu un objectif personnel", a déclaré M. Buiter.

Bernanke et ses pairs peuvent bénéficier d'une certaine indulgence. Mai 2013 était un temps utile - moins de cinq ans après l'effondrement de Lehman Brothers et moins d'un an après que Mario Draghi, alors chef de la Banque centrale européenne, a sauvé l'euro avec ses remarques "whatever it takes" (tout ce qu'il faut).

C'est la déflation, et non l'inflation, qui était redoutée.

Comme l'ont découvert d'autres banquiers centraux, il était beaucoup plus compliqué de sortir de la politique de taux d'intérêt zéro (ZIRP) et du régime d'assouplissement quantitatif que d'y entrer.

L'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, a tristement déclaré qu'une fois que le taux de chômage britannique serait tombé sous la barre des 7 %, les taux d'intérêt augmenteraient - ce qui s'est produit, mais pas du tout -, ce qui lui a valu le sobriquet de "petit ami peu fiable".

Andrew Sentence, ancien responsable de la fixation des taux de la BoE et l'un des décideurs politiques les plus systématiquement hawkish de ces derniers temps, affirme que le taper tantrum n'était qu'un exemple des nombreuses erreurs de communication commises à l'époque par les banques centrales qui tentaient de dénouer les mesures de relance.

"Si vous voulez signaler un changement de politique, cela doit être planifié et faire partie d'une stratégie de communication cohérente de la part de la banque centrale. Peut-être que la crise du robinet illustre le fait que cette stratégie n'était pas aussi planifiée et cohérente qu'elle aurait dû l'être", a-t-il déclaré.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters).