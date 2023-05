(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont terminé en baisse dans un commerce sans éclat mercredi, les actions cherchant une fois de plus des catalyseurs sur fond de négociations sur le plafond de la dette américaine, et d'un dollar plus fort suite aux paroles hawkish des banquiers centraux de la Réserve Fédérale.

L'indice FTSE 100 a clôturé en baisse de 27,85 points, soit 0,4%, à 7 723,23. L'indice FTSE 250 a terminé en baisse de 57,27 points, soit 0,3 %, à 19 215,45. L'AIM All-Share a perdu 2,84 points, soit 0,4%, à 809,20.

Le Cboe UK 100 a perdu 0,4% à 771,74, le Cboe UK 250 a terminé en baisse de 0,2% à 16 795,00, et le Cboe Small Companies a perdu 0,6% à 13 568,74.

Du côté des actions européennes, mercredi, l'indice CAC 40 à Paris a clôturé en baisse de 0,1%, tandis que le DAX 40 à Francfort a terminé en hausse de 0,3%.

"La séance d'aujourd'hui a été plus proche de regarder la peinture sécher avec peu de direction forte dans les indices sous-jacents, avec le FTSE 100 qui a reculé, tandis que le DAX a légèrement augmenté", a commenté Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

L'attention reste concentrée sur les États-Unis, où l'impasse sur le plafond de la dette se poursuit.

Le président américain Joe Biden a rencontré le président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy et d'autres leaders du Congrès à la Maison Blanche mardi, après avoir déclaré que les discussions au niveau du personnel n'avaient pas abouti à un changement.

M. McCarthy a déclaré aux journalistes qu'il restait "beaucoup de travail à faire", tandis que M. Biden s'est dit "confiant" dans la possibilité de parvenir à un accord avec les chefs de file républicains afin d'éviter un défaut de paiement potentiellement catastrophique, qui pourrait survenir dès le 1er juin.

"Les dirigeants ont tous convenu que nous ne ferions pas défaut", a déclaré M. Biden lors d'une brève allocution à la Maison-Blanche, peu avant son départ pour la réunion des dirigeants du G7 au Japon.

Stephen Innes, analyste chez SPI Asset Management, a commenté : "Le sentiment général reste étouffé par l'impasse actuelle sur la limite de la dette. Mais vu le manque de volatilité et le fait que la plupart des investisseurs s'attendent à ce qu'un accord soit trouvé à un moment ou à un autre, je suis surpris que les gens n'aient pas jeté leur dévolu sur les solides données américaines de la nuit. Mais cela pourrait indiquer que les "bonnes nouvelles sur l'économie pourraient déjà être dans le prix étant donné les valorisations élevées au niveau de l'indice, et nous pourrions continuer à négocier dans les fourchettes actuelles telles que caractérisées par la performance des actions au cours des derniers mois".

Le dollar était en hausse mercredi, les cambistes digérant les commentaires optimistes des banquiers centraux américains, qui ont tempéré les espoirs de voir la Réserve fédérale réduire ses taux d'intérêt cette année.

La livre était cotée à 1,2474 USD en temps utile pour la clôture des marchés boursiers de Londres, en baisse par rapport à 1,2486 USD à la clôture mardi. L'euro s'est établi à 1,0826 USD, en baisse par rapport à 1,0862 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 137,47 yens, en hausse par rapport à 136,53 yens.

Le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, a laissé entendre mardi qu'il n'était pas encore convaincu que l'inflation était suffisamment faible pour justifier une pause dans les hausses de taux.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a fortement laissé entendre au début du mois de mai que la banque centrale ferait une pause dans les hausses de taux.

Dans une interview accordée à Bloomberg, M. Barkin a déclaré qu'il serait favorable à une nouvelle hausse des taux si cela s'avérait nécessaire. Il a ajouté qu'il aimerait "en savoir plus sur ce qui se passe avec tous ces effets décalés" des hausses précédentes.

"Mais je veux aussi réduire l'inflation. Et si d'autres augmentations sont nécessaires pour y parvenir, je n'hésiterai pas à le faire", a déclaré M. Barkin.

Toujours mardi, le directeur de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a également suggéré qu'un nouveau resserrement pourrait être nécessaire, a rapporté Bloomberg.

"Nous ne sommes pas encore entrés dans le vif du sujet", a déclaré M. Bostic.

Selon l'outil FedWatch du CME, il y a 76 % de chances que la Fed laisse ses taux inchangés le 14 juin. Il y avait un peu moins de 100 % de chances la semaine dernière à la même heure.

Si l'on regarde plus loin, la Fed devrait maintenir ses taux en juillet, mais en septembre, la probabilité d'une baisse des taux est tombée à 39 %, contre 52 % une semaine plus tôt, selon l'outil du CME.

A Londres, une série de mises à jour d'entreprises de grande et moyenne capitalisation a reçu une réponse mitigée. Il y a également eu quelques fusions-acquisitions parmi les actions de plus petite taille, bien qu'elles aient également reçu un accueil mitigé.

Melrose a clôturé en hausse de 3,9 % après avoir fourni des chiffres prévisionnels actualisés pour 2025, après avoir récemment annoncé qu'elle se concentrerait davantage sur le secteur aérospatial à la suite de la scission de Dowlais.

Melrose a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le revenu total de l'aérospatiale atteigne 4,0 milliards de livres sterling en 2025. Ce chiffre serait supérieur à sa fourchette de prévisions de revenus aérospatiaux de 3,35 milliards GBP et 3,45 milliards GBP pour 2023.

Sage a ajouté 3,1%. Le fournisseur de logiciels d'entreprise basé à Newcastle, en Angleterre, a déclaré un chiffre d'affaires de 1,09 milliard de livres sterling pour le semestre clos le 31 mars, soit une hausse de 16 % par rapport aux 934 millions de livres sterling de l'année précédente.

Le bénéfice avant impôt s'est élevé à 139 millions de livres sterling, soit une baisse de 26 % par rapport aux 189 millions de livres sterling de l'année précédente. Sage a enregistré une baisse de 71 millions de livres sterling de son bénéfice, principalement en raison d'ajustements liés à la restructuration, aux fusions et aux acquisitions.

En revanche, JD Sports a terminé dans le rouge, perdant 3,7 %. Le détaillant de vêtements de sport a déclaré que son chiffre d'affaires avait augmenté de 18 % pour atteindre 10,13 milliards de livres sterling au cours de l'exercice qui s'est achevé le 28 janvier, contre 8,56 milliards de livres sterling l'année précédente. Ce chiffre est supérieur aux prévisions de Shore Capital Markets, qui tablait sur un chiffre d'affaires de 9,67 milliards de livres sterling.

Toutefois, JD Sports a déclaré que le bénéfice avant impôt avait chuté de 33 %, passant de 654,7 millions de livres sterling à 440,9 millions de livres sterling.

"Après un début d'année en fanfare, le cours de l'action de JD Sports a ralenti", a commenté Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

"Pour l'instant, [le directeur général Regis] Schultz est en plein essor dans son nouveau rôle, remplaçant le cerveau à long terme de l'entreprise, Peter Cowgill. JD démontre la force de sa marque et son succès dans la conquête des moins de 25 ans grâce à la bonne tenue de ses ventes. Toutefois, elle doit se méfier de tout changement dans les préférences des consommateurs. La mode est par nature cyclique et un abandon de la tendance athlétique ne serait pas favorable à JD".

Également en baisse, Watches of Switzerland a chuté de 5,8 % après avoir publié des résultats annuels décents, mais averti d'une baisse "modeste" des ventes au cours du premier trimestre du nouvel exercice financier.

Keller a fait partie des meilleures performances du FTSE 250. L'entreprise d'ingénierie géotechnique a déclaré que les échanges au cours des quatre premiers mois de l'année étaient solides, avec un résultat bénéficiaire "meilleur que prévu". Les actions ont bondi de 5,7 %.

Sur l'AIM, les actions de Purplebricks ont plongé de 43 % pour atteindre 0,75 pence. L'agent immobilier en ligne a vendu son activité à son rival Strike pour la somme symbolique de 1 GBP.

La transaction signifie que l'entreprise détient un solde de trésorerie de 5,5 millions de livres sterling et qu'elle reversera aux actionnaires un produit net d'environ 2 millions de livres sterling après certains frais.

Egdon Resources a fait un bond de 87 % à 4,30 pence. L'explorateur de pétrole et de gaz a accepté une proposition de rachat entièrement en espèces de la part de Petrichor Partners.

Les actionnaires d'Egdon recevront 4,5 pence par action, ce qui valorise l'ensemble de la société à environ 26,6 millions de livres sterling. Le prix proposé représente une prime de 96 % par rapport au cours de clôture de mardi, qui était de 2,3 pence par action.

À New York, l'indice Dow Jones Industrial Average était en hausse de 0,3 % en temps utile pour la clôture des marchés. Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont également progressé de 0,3 %.

Les actions du détaillant Target ont grimpé de 2,8 %. L'entreprise a annoncé des bénéfices supérieurs au consensus pour le premier trimestre, bien qu'elle ait formulé des prévisions quelque peu prudentes.

Le pétrole Brent était coté à 75,96 USD mercredi en fin d'après-midi à Londres, en hausse par rapport aux 74,84 USD de mardi. L'or était coté à 1 982,40 USD l'once, en baisse par rapport aux 2 001,14 USD.

Le calendrier économique de jeudi comprend le dernier rapport sur les demandes d'emploi aux États-Unis à 1330 BST.

Sur l'agenda des entreprises britanniques, le détaillant de luxe Burberry et la société de télécommunications BT publient leurs résultats annuels. Le transporteur à bas prix easyJet publiera ses résultats semestriels.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

