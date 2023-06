Jamie McGeever fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Les marchés asiatiques s'attendent à une fin de semaine positive vendredi, après un solide rallye à Wall street la veille, alors que le vote sur le plafond de la dette américaine a franchi son premier obstacle au Congrès et que l'espoir d'un "atterrissage en douceur" de l'économie américaine s'est renforcé.

L'inflation sud-coréenne pour le mois de mai est le principal indicateur économique régional au calendrier, et le won pourrait également être secoué par les chiffres révisés de la croissance du PIB au premier trimestre. Par ailleurs, l'élan de vendredi devrait provenir des négociations "Boucles d'or" de jeudi sur les marchés américains.

Une série d'indicateurs a suggéré que les pressions inflationnistes aux États-Unis s'atténuent, ce qui pourrait permettre à la Fed de suspendre son cycle de relèvement des taux d'intérêt plus tard ce mois-ci, tandis que d'autres données ont montré que le marché de l'emploi reste solide.

Une aubaine pour les actifs à risque.

L'affaiblissement du dollar et la baisse des rendements des bons du Trésor ont également contribué à l'envolée des actions américaines, le Nasdaq et le secteur technologique étant une fois de plus les plus performants. Le Nasdaq est en passe de réaliser une sixième hausse hebdomadaire consécutive, ce qui constituerait sa meilleure performance depuis 2019.

Comparez cette situation à celle de la Chine, où les rapports sur l'indice des directeurs d'achat pour le mois de mai ont été mitigés, où les données économiques générales sont faibles, où la banque centrale devrait bientôt assouplir sa politique et où les investisseurs retirent leur argent du pays.

Il n'est donc pas étonnant que le yuan glisse chaque jour un peu plus sous la barre des 7,00 pour un dollar et atteigne de nouveaux planchers en 2023.

La force du dollar par rapport au yuan jeudi est révélatrice, car elle n'a pas été reproduite en Asie. La roupie indienne a enregistré sa plus forte hausse en trois mois après que les données PMI aient montré que l'activité des usines en Inde a augmenté le mois dernier au rythme le plus rapide en deux ans et demi.

Ces résultats font suite aux données étonnamment solides du PIB publiées mercredi.

Le dollar australien a connu sa meilleure journée en six semaines, et le yen japonais a progressé pour la quatrième fois consécutive - sa plus longue série de gains depuis novembre.

Vendredi, les marchés mondiaux s'inspireront du rapport sur l'emploi américain pour le mois de mai, mais sa publication intervient après la clôture des marchés asiatiques, de sorte que l'IPC coréen et le PIB révisé pourraient constituer les principaux indicateurs économiques susceptibles d'influencer le marché.

L'inflation annuelle devrait diminuer à 3,30 % contre 3,70 % en avril, ce qui serait le plus bas niveau depuis octobre 2021.

Voici trois développements clés qui pourraient orienter les marchés vendredi :

- Inflation IPC en Corée du Sud (mai)

- PIB de la Corée du Sud (T1, révisé)

- Base monétaire du Japon (mai)