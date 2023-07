Une poignée d'entreprises technologiques et les retardataires de l'année dernière ont jusqu'à présent été les moteurs de la hausse vertigineuse des marchés boursiers américains et mondiaux cette année, mais les surprises en matière de bénéfices pourraient maintenant toucher davantage de secteurs et d'actions et élargir le rallye, selon les analystes.

Les analystes soulignent que l'atténuation des craintes de récession et la perspective d'une politique moins agressive de la part de la Réserve fédérale américaine sont des facteurs qui alimentent les espoirs d'une reprise plus large du marché.

Selon une analyse de Reuters, seuls 10 % des plus grands gagnants de l'indice MSCI World ont représenté environ 72 % de la hausse de cette année.

À titre de comparaison, les années précédentes ont été marquées par un rebond beaucoup plus large, les 10 % de gagnants les plus importants n'ayant représenté que 14 % de la hausse globale du marché entre mars 2020 et début 2022.

Les bénéfices pourraient être le moteur d'une reprise plus large.

La saison des résultats du deuxième trimestre a commencé de manière positive pour les secteurs cycliques, avec plus d'un quart des entreprises mondiales qui ont annoncé leurs résultats jusqu'à présent, selon les données de Refinitiv Eikon.

Environ 67 % des entreprises du secteur de la consommation discrétionnaire ont dépassé les attentes du consensus en matière de revenu net, principalement en raison de la vigueur des dépenses de consommation. Parallèlement, 64 % des entreprises industrielles ont dépassé les prévisions des analystes en matière de bénéfices nets.

Les banques américaines ont également affiché de solides bénéfices au deuxième trimestre, grâce à une augmentation des marges d'intérêt. En outre, les analystes s'attendent à une forte activité de négociation au second semestre, ce qui pourrait stimuler les revenus des banques d'investissement.

"La prochaine saison de publication des résultats pourrait certainement renforcer la reprise. Les surprises en matière de bénéfices - à la hausse - provenant d'un plus grand nombre d'actions sont susceptibles d'inciter les investisseurs à considérer des noms en dehors de la cohorte (des valeurs technologiques)", a déclaré Puneet Singh, directeur de la recherche quantitative à la Société Générale, basée à Singapour.

DES VALORISATIONS ATTRAYANTES

Les valeurs technologiques américaines ont été à l'origine de la majeure partie de l'étroite reprise jusqu'à présent, aux côtés de certaines entreprises du secteur industriel telles que Builders FirstSource, Carnival Corp et Airbnb, qui bénéficient d'une demande refoulée après le COVID-19.

"Les marchés boursiers ont applaudi la tendance désinflationniste avec un marché haussier qui s'est accéléré au deuxième trimestre sur un marché initialement très étroit déclenché par l'optimisme de l'IA", a déclaré Massud Ghaussy, analyste principal chez Nasdaq IR Intelligence.

"Un commerce de peur de manquer (FOMO) s'est installé vers la seconde moitié du deuxième trimestre, les fonds spéculatifs dénouant leurs positions courtes, ce qui a poussé les marchés encore plus haut."

En Asie, les actions japonaises ont bondi, aidées par leur reprise cyclique et des valorisations moins chères, tandis qu'en Europe, la forte demande de voyages a stimulé des entreprises telles que l'ingénieur aéronautique Rolls-Royce et le plus grand groupe hôtelier de la région, Accor .

Toutefois, les analystes estiment qu'il existe de nombreux retardataires, en particulier dans les secteurs cycliques tels que les services financiers et la consommation discrétionnaire, qui sont disponibles à des valorisations attrayantes.

"Si l'appétit pour le risque reste sain, que l'inflation reste maîtrisée, que la croissance économique reste modérée et que la Fed ne fait pas de déclarations fortes en faveur d'un relèvement important, alors nous avons les bases d'un rallye plus large", a déclaré M. Singh.

Au cours du mois dernier, les secteurs des services de communication, de l'exploitation minière et de la finance ont tous enregistré des gains d'environ 5 %, dépassant la modeste hausse de 2 % du secteur technologique. Toutefois, le secteur technologique a fait un bond de 34,5 % cette année, devançant tous les autres secteurs.

"Nous pensons toujours que le leadership du secteur technologique peut se poursuivre car le thème de l'intelligence artificielle entraîne une hausse significative des bénéfices, mais nous pensons que d'autres secteurs du marché cyclique semblent bon marché", a déclaré Alastair Pinder, responsable des marchés émergents et stratège en actions mondiales chez HSBC Research, qui surpondère les actions des secteurs technologique, énergétique, de la consommation discrétionnaire et de la finance.

Les secteurs défensifs et les actions internationales sont de meilleurs endroits pour investir, a déclaré Derek Izuel, directeur des investissements chez Shelton Capital Management, basé en Californie.

"Alors que les craintes d'inflation se sont apaisées, tous les indicateurs économiques pointent vers un ralentissement de l'économie, mais les actions de haute qualité ne sont pas surévaluées", a-t-il déclaré.

"En outre, le principal effet de l'inversion de la courbe de l'inflation est une position plus dovish de la part de la Fed, et donc moins de hausses de taux. Cela entraînera un affaiblissement du dollar, et donc une amélioration des rendements des actions internationales."