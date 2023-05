Le président de la Banque fédérale de réserve de Philadelphie, Patrick Harker, a déclaré mercredi qu'il était pour l'instant enclin à soutenir un "saut" dans les hausses de taux d'intérêt lors de la prochaine réunion de la banque centrale en juin, bien que les données économiques attendues prochainement pourraient le faire changer d'avis.

"Je suis de plus en plus enclin à penser que nous devrions vraiment sauter cette réunion", a déclaré M. Harker lors d'un événement sur la stabilité financière. Cela dit, les données attendues vendredi sur le marché de l'emploi américain "pourraient me faire changer d'avis".

M. Harker est le dernier responsable de la Fed à soutenir l'idée que la banque centrale pourrait "sauter" une hausse des taux lors d'une seule réunion, plutôt que de "mettre en pause" les augmentations pour une période peut-être plus longue.

La Fed a relevé ses taux lors de dix réunions consécutives, augmentant le taux de référence des fonds fédéraux de 5 points de pourcentage au cours de cette période pour atteindre le niveau actuel de 5,0 % à 5,25 %.

Lors de leur réunion du début du mois, les décideurs politiques ont ouvert la porte à une pause lors de la prochaine réunion des 13 et 14 juin. Depuis, plusieurs d'entre eux ont souligné que même s'ils renonçaient à une hausse à ce moment-là, cela n'excluait pas d'autres augmentations par la suite.

M. Harker s'est fait l'écho de ce sentiment, ajoutant qu'il n'aimait pas le mot "pause".

"Une pause signifie que vous allez attendre un certain temps", a-t-il déclaré. M. Harker a ajouté qu'à un moment donné, les autorités pourraient maintenir les taux stables pendant une période plus longue, mais qu'il ne savait pas si ce moment était proche.

Les responsables de la Fed doivent être prêts à procéder à de nouvelles augmentations si l'inflation ne réagit pas suffisamment aux hausses déjà effectuées, a-t-il dit, et il est "prêt à le faire, mais je veux lui donner un peu de temps utile".