Jamie McGeever fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir. Une décision sur les taux d'intérêt en Inde et une révision du PIB japonais seront les principaux moteurs des marchés asiatiques ce jeudi, avec un sentiment plus large affaibli par un effondrement de la prise de bénéfices dans les actions technologiques américaines et une augmentation surprenante des taux d'intérêt au Canada.

Après avoir progressé de plus de 25 % cette année et de plus de 20 % depuis le creux du choc bancaire américain en mars, le Nasdaq a connu sa pire journée depuis avril, avec une baisse de 1,3 %.

L'indice des grandes valeurs technologiques, qui a entraîné presque à lui seul la hausse des actions américaines cette année (plus de 60 % cette année), s'est effondré de près de 3 %, enregistrant ainsi sa plus forte baisse depuis le mois de février.

La décision de la Banque du Canada de relever ses taux à 4,75 %, leur plus haut niveau depuis 22 ans, n'était pas largement attendue. Cette décision fait suite à une hausse tout aussi surprenante des taux en Australie la veille, un double coup de poing des décideurs politiques que les investisseurs n'avaient probablement pas prévu.

Ajoutez à cela une hausse de 1 % des prix du pétrole, un ralentissement de l'activité commerciale en Chine et un nouveau plus bas de 6 mois pour le yuan, et la toile de fond des marchés asiatiques pour la seconde moitié de la semaine semble un peu plus sombre que celle de la première moitié.

La Reserve Bank of India devrait laisser son taux d'intérêt directeur inchangé à 6,50 % et pour le reste de l'année 2023, selon un sondage Reuters réalisé auprès d'économistes. Bien que l'inflation ait atteint son niveau le plus bas en 18 mois (4,70 %) en avril, elle ne devrait pas atteindre l'objectif à moyen terme de 4 % fixé par la RBI avant au moins deux ans.

Si l'inflation est aussi rigide, les investisseurs peuvent peut-être s'attendre à une "pause hawkish" plutôt qu'à une "pause dovish" de la part de la RBI, en particulier à la lumière des surprises hawkish de l'Australie et du Canada cette semaine.

La croissance japonaise du premier trimestre devrait être révisée à la hausse d'un dixième de pour cent à 0,5 % sur une base trimestrielle, et de trois dixièmes de pour cent à 1,9 % sur une base annuelle, grâce à de solides investissements de la part des entreprises manufacturières.

Le dollar américain est de nouveau au-dessus de 140,00 yens et un PIB faible pourrait le rapprocher de son plus haut niveau depuis le début de l'année, juste en dessous de 141,00 yens. Un excédent des comptes courants plus faible que prévu en avril, dont les chiffres sont également publiés jeudi, pourrait également faire l'affaire.

Le dollar australien, qui a atteint un plus haut d'un mois mercredi suite à la hausse des taux de la RBA, pourrait recevoir un coup de pouce des données commerciales australiennes jeudi. Le consensus prévoit que l'excédent se réduise légèrement par rapport au mois de mars pour atteindre 14 milliards de dollars australiens.

Voici trois développements clés qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- Décision sur les taux d'intérêt en Inde

- PIB du Japon (T1, révisé)

- Commerce australien (avril)