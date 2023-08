Les marchés asiatiques ont retenu leur souffle lundi, les investisseurs attendant de voir dans quelle mesure Pékin envisageait d'assouplir sa politique par le biais de baisses de taux largement attendues, après avoir été jusqu'ici très déçu par ses mesures de relance.

La Chine devrait réduire les taux de référence des prêts de 10 à 15 points de base lundi, de nombreux analystes prévoyant une forte réduction du taux de référence hypothécaire afin de relancer la demande de crédit et de soutenir le secteur de l'immobilier en difficulté.

La banque centrale a déclaré dimanche que Pékin coordonnerait l'aide financière pour résoudre les problèmes d'endettement des gouvernements locaux, et il a été rapporté qu'elle encourageait les banques commerciales à prêter davantage.

Toutefois, les investisseurs préféreraient des dépenses budgétaires massives à des baisses de taux mineures, et il n'y a guère de signes en ce sens pour l'instant. Cette prudence a permis à l'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, de rester pratiquement stable, après avoir perdu 3,9 % la semaine dernière et atteint son niveau le plus bas depuis le début de l'année.

Le Nikkei japonais a légèrement augmenté de 0,2 %, mais cela fait suite à une chute de 3,2 % la semaine dernière.

Les contrats à terme du S&P 500 ont progressé de 0,1 %, tandis que ceux du Nasdaq ont augmenté de 0,2 %. Les bénéfices de la société Nvidia, spécialiste de l'intelligence artificielle, constitueront mercredi un test important pour les valorisations.

Les analystes s'inquiètent du fait que le marché est devenu trop long, en particulier dans le domaine de la technologie, ce qui le rend vulnérable à un repli plus important.

La dernière enquête de BofA auprès des gestionnaires de fonds a révélé que le sentiment était le moins baissier depuis février 2022, tandis que les niveaux de liquidités étaient à leur plus bas niveau depuis près de deux ans, et que 3 personnes interrogées sur 4 s'attendent à un atterrissage en douceur ou à l'absence d'atterrissage pour l'économie mondiale.

Les analystes de Goldman Sachs, quant à eux, estiment que les investisseurs ont encore la possibilité d'augmenter leurs positions en actions.

"La réouverture de la fenêtre d'interdiction des rachats donnera un coup de fouet à la demande d'actions dans les semaines à venir, bien qu'une vague d'émissions d'actions attendue cet automne puisse partiellement compenser", ont-ils écrit dans une note.

Les valorisations des actions ont été mises sous pression en partie par une forte augmentation des rendements obligataires, le 10 ans américain ayant atteint la semaine dernière son plus haut niveau depuis 10 mois, à 4,328 %.

Tôt lundi, les rendements se maintenaient à 4,253 % et une cassure au-dessus de 4,338 % les amènerait à des niveaux jamais vus depuis 2007.

Les marchés supposent que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, notera le bond des rendements lors de la conférence de Jackson Hole cette semaine, ainsi que la récente série de données économiques solides. L'indicateur de suivi du PIB de la Fed d'Atlanta s'élève à 5,8 % pour le trimestre en cours.

"C'est l'occasion pour M. Powell de donner une évaluation actualisée des conditions économiques, qui semblent désormais plus fortes que prévu et qui renforcent les arguments en faveur de nouvelles hausses de taux", a déclaré Marc Giannoni, analyste chez Barclays.

"Malgré cela, nous serions surpris s'il donnait des indications spécifiques, les chiffres clés du mois d'août pour l'emploi, l'IPC et les ventes au détail devant tous être publiés avant la réunion de septembre."

Une majorité d'analystes interrogés pensent que la Fed a terminé ses augmentations, alors que les contrats à terme impliquent environ 31 % de chances d'une nouvelle augmentation d'ici décembre.

La hausse des rendements a permis au dollar d'enregistrer cinq semaines de gains et d'atteindre un sommet de neuf mois sur le yen japonais, à 146,56. Lundi, le yen s'échangeait à 145,32, le marché se méfiant du risque d'intervention japonaise.

L'euro était également ferme à 157,96 yens, mais sous la pression du dollar à 1,0871 $, après avoir perdu 0,7 % la semaine dernière.

La remontée du dollar et des rendements pèse sur l'or à 1 888 dollars l'once, après avoir touché un plus bas de cinq mois la semaine dernière.

Les prix du pétrole ont interrompu une série de sept semaines de hausse, les inquiétudes concernant la demande chinoise ayant compensé l'insuffisance de l'offre.

Le Brent a perdu 11 cents à 84,69 dollars le baril, tandis que le brut américain a baissé de 1 cent à 81,25 dollars le baril.

Les prix du gaz naturel liquéfié (GNL) ont été soutenus par le risque d'une grève dans les installations offshore australiennes qui pourrait affecter environ 10 % de l'offre mondiale.