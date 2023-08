Les actions asiatiques ont reculé lundi, les problèmes immobiliers de la Chine ayant amplifié les arguments en faveur d'une relance sérieuse, même si Pékin semble sourd aux appels, tandis que la hausse des rendements des bons du Trésor a porté le dollar à un sommet de 2023 sur le yen, qui est en difficulté.

La géopolitique a été une source d'inquiétude supplémentaire après qu'un navire de guerre russe a tiré dimanche des coups de semonce sur un cargo dans le sud-ouest de la mer Noire, annonçant une nouvelle étape de la guerre qui pourrait avoir un impact sur les prix du pétrole et des denrées alimentaires.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a encore perdu 1,7 %, après avoir perdu 2 % la semaine dernière. Le Nikkei japonais a perdu 1,3 %, même si les exportateurs ont été soutenus par la faiblesse du yen.

Les valeurs sûres chinoises ont chuté de 1,2 %, après avoir perdu 3,4 % la semaine dernière, en raison d'une série de nouvelles économiques décevantes, dont le point culminant a été un rapport désastreux sur les nouveaux prêts bancaires en juillet.

Les chiffres des ventes au détail et de la production industrielle sont attendus mardi et les analystes s'attendent à ce qu'ils soient décevants, ce qui maintiendra la pression à la baisse sur le yuan.

Les inquiétudes concernant la détérioration de la santé des promoteurs immobiliers endettés du pays ont été renforcées par l'annonce que deux sociétés chinoises cotées en bourse n'avaient pas reçu de paiement pour des produits d'investissement arrivant à échéance de la part de Zhongrong International Trust Co.

China's Country Garden, le plus grand promoteur immobilier privé du pays, devrait également suspendre la négociation de ses 11 obligations onshore à partir de lundi.

Les contrats à terme EUROSTOXX 50 ont glissé de 0,4 % et les contrats à terme FTSE de 0,2 %. L'humeur maussade a vu les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq perdre leurs premiers gains pour reculer chacun de 0,2 %.

Cela fait suite aux pertes subies vendredi lorsque les relevés étonnamment élevés des prix à la production aux États-Unis ont mis à l'épreuve l'optimisme du marché selon lequel l'inflation ralentirait suffisamment pour éviter de nouvelles hausses des taux d'intérêt.

LES CONSOMMATEURS CONTINUENT DE CONSOMMER

Les chiffres sur les ventes au détail aux États-Unis cette semaine devraient montrer une reprise de 0,4 % des dépenses, avec des risques élevés en partie grâce au Prime Day d'Amazon.

Les analystes de BofA affirment que les données sur les dépenses par carte de crédit et de débit suggèrent que les ventes pourraient augmenter de 0,7 %, l'activité autour de la fête du 4 juillet étant plus forte que l'année dernière.

Un tel résultat remettrait en question les perspectives favorables du marché en ce qui concerne les taux, les contrats à terme laissant entendre qu'il y a 70 % de chances que la Réserve fédérale ait fini d'augmenter les taux d'intérêt. Le marché a également prévu des réductions de plus de 120 points de base pour l'année prochaine, à partir du mois de mars environ.

Le procès-verbal de la dernière réunion de la Fed est attendu mercredi et pourrait montrer que les membres souhaitent garder leurs options ouvertes quant à de nouvelles hausses.

Les analystes de Goldman Sachs estiment que le marché est allé trop loin dans l'évaluation d'un assouplissement agressif.

"La motivation d'une réduction en dehors d'une récession serait de normaliser le taux des fonds d'un niveau restrictif vers un niveau neutre une fois que l'inflation est plus proche de l'objectif", ont-ils écrit dans une note.

"La normalisation n'est pas une motivation particulièrement urgente pour une réduction, et c'est pourquoi nous voyons également un risque important que la Fed maintienne son taux.

Ils s'attendent à des réductions de seulement 25 points de base par trimestre à partir du deuxième trimestre de l'année prochaine, le taux des fonds se stabilisant finalement à 3-3,25 %.

La résilience de l'économie, combinée à un besoin d'emprunt massif de l'État, a maintenu les rendements des bons du Trésor à 10 ans à 4,18 %, après une hausse de 12 points de base la semaine dernière.

Cette hausse a stimulé le dollar par rapport au yen à faible rendement, le portant jusqu'à 145,22, un sommet inégalé depuis novembre de l'année dernière. Les inquiétudes concernant une éventuelle intervention l'ont ensuite ramené à 144,92.

"La hausse de près de 5 % de la parité USD/JPY depuis la mi-juillet pourrait inciter les autorités japonaises à mettre en garde contre la faiblesse rapide du yen", a déclaré Kristina Clifton, stratège en devises chez CBA.

"Pourtant, les marchés semblent convaincus par le message constamment dovish de la BOJ, qui ne durcira pas sa politique dans un avenir prévisible."

L'euro a déjà atteint son plus haut niveau depuis fin 2008 et se maintient à 158,51 yens. La monnaie unique était plus fluctuante par rapport au dollar à 1,0933 $.

Le dollar a également grimpé sur ses homologues australien et néo-zélandais, ainsi que sur une série de devises asiatiques émergentes, qui sont toutes rejetées en tant que substituts du risque chinois.

La remontée du dollar et des rendements pèse sur l'or à 1 912 dollars l'once, après trois semaines de baisse consécutives.

Les prix du pétrole ont évolué dans l'autre sens, l'offre restreinte répondant aux prévisions d'une forte demande, ce qui a entraîné sept semaines consécutives de hausse.

Lundi, des prises de bénéfices ont fait baisser le Brent de 78 cents à 86,03 dollars le baril, tandis que le brut américain a chuté de 76 cents à 82,43 dollars le baril.