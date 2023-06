Le dollar australien s'est replié mardi, les marchés augmentant les chances d'une augmentation des taux d'intérêt en juillet, tandis que le manque de nouvelles sur la relance chinoise a refroidi le sentiment de risque.

L'Aussie a reculé de 0,9% à 0,6790 $, abandonnant une grande partie des gains importants de la semaine dernière et brisant le support graphique autour de 0,6795 $.

Le dollar néo-zélandais a suivi avec une perte de 0,6 % à 0,6160 $, l'éloignant d'un récent sommet de trois semaines à 0,6247 $.

Les deux devises ont été tirées vers le bas par la chute du yuan chinois, les marchés étant de plus en plus frustrés par l'absence de nouvelles mesures politiques de la part de Pékin. L'Aussie est souvent utilisé comme un substitut liquide pour le yuan étant donné que la Chine est le plus grand importateur de matières premières australiennes.

Au niveau national, les minutes de la réunion de juin de la Reserve Bank of Australia (RBA) ont montré que la décision d'augmenter les taux d'intérêt d'un quart de point à 4,1 % était "finement équilibrée". Il n'y a pas eu non plus d'indications sur de nouvelles augmentations, bien qu'elles aient été incluses dans la déclaration qui a suivi la réunion.

Les marchés ont considéré cette décision comme légèrement pessimiste et ont réduit la probabilité d'une hausse en juillet à 44 %, contre 58 % avant la publication du compte rendu.

Les analystes ont toutefois noté que le conseil d'administration de la RBA estimait toujours que les risques d'inflation s'étaient déplacés vers le haut et que les données sur l'emploi publiées depuis la réunion avaient été beaucoup plus solides que prévu.

"En tant que tel, nous n'interpréterions pas trop ces commentaires et nous nous attendons toujours à ce que la RBA augmente ses taux deux fois de plus pour atteindre 4,6 %, après avoir prévu des augmentations en juillet et en août", a déclaré Tapas Strickland, responsable de l'économie de marché à la NAB.

Les contrats à terme et les swaps semblent être du même avis, avec environ 44 points de base de resserrement supplémentaire prévus.

Beaucoup dépendra du résultat de l'indice mensuel des prix à la consommation pour le mois de mai, qui doit être publié la semaine prochaine. Le rapport d'avril a déçu en montrant que l'inflation annuelle remontait à 6,8 %, et une autre surprise à la hausse, en particulier sur les coûts des services, réduirait considérablement les chances d'une augmentation en juillet.

En ce qui concerne le kiwi, la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) a déjà signalé qu'elle avait terminé son resserrement avec des taux à 5,5 %, ce qui rend la monnaie vulnérable alors que d'autres banques centrales continuent à augmenter leurs taux.

"Les taux d'intérêt ont atteint leur maximum en Nouvelle-Zélande, alors qu'ils continuent d'augmenter à l'étranger", ont déclaré les analystes de Kiwibank dans une note. "La réduction des différentiels de taux d'intérêt, la chute des prix des matières premières et l'affaiblissement de l'appétit pour le risque devraient permettre au kiwi d'atteindre 0,5500 dollar d'ici la fin de l'année. (Reportage de Wayne Cole ; édition de Robert Birsel)