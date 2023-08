Sydney (awp/afp) - La banque centrale australienne a laissé inchangé son taux directeur mardi, le gouverneur Philip Lowe affirmant que les précédentes hausses "fonctionnent", tout en relevant que les perspectives restent incertaines.

Il s'agit de la deuxième pause consécutive pour le taux directeur, stable à 4,1% depuis juin, après une série d'augmentations pour tenter de juguler l'inflation.

La hausse des prix en Australie s'établissait à 6,0% sur un an en juin, et bien qu'elle ralentisse, elle est "toujours trop élevée", a estimé M. Lowe, dans un contexte de hausse des loyers immobiliers, de croissance économique en dessous des prévisions et d'une consommation faible.

Laisser le loyer de l'argent inchangé va "donner plus de temps pour mesurer les effets de l'augmentation des taux jusque-là et les perspectives économiques", a-t-il dit, ajoutant qu'une inflation de 2 à 3% était attendue pour fin 2025.

Cet objectif de la banque centrale australienne "reste la priorité du directoire".

La nouvelle a fait grimper la Bourse australienne de près de 0,5% dans la foulée de son annonce, mais le dollar australien baissait tout de même face à la devise américaine.

Cette stabilité est un soulagement pour ceux qui ont contracté un prêt immobilier, les mensualités ayant grimpé rapidement en 2022.

De nombreuses autres banques centrales, dont la Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE), ont serré la vis monétaire ces derniers mois avec le même objectif de contenir l'inflation, notamment dans l'alimentaire et l'énergie, provoquée par la guerre en Ukraine.

La Fed a relevé son principal taux directeur d'un quart de point de pourcentage le 26 juillet, à 5,50%.

La voisine de l'Australie, la Nouvelle-Zélande, a elle choisi de ne pas toucher à son taux directeur en juillet, après plusieurs hausses.

afp/rp