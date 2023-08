Un aperçu de la journée à venir sur les marchés américains et mondiaux par Amanda Cooper

Tout le monde se concentre sur l'inflation américaine en ce moment. Grâce à une série ininterrompue de hausses de taux, la Réserve fédérale a réussi à ramener l'augmentation des prix à la consommation à 3 %, alors qu'elle était de 9,1 % en juin dernier. Cette baisse s'explique en partie par des effets de base, les prix n'étant pas beaucoup plus élevés cette année qu'ils ne l'étaient lors des fortes hausses de 2022.

La hausse des prix du gaz naturel, de l'essence et du pétrole brut au cours des dernières semaines a incité les économistes à prévoir jeudi une augmentation du taux d'inflation global en juillet à 3,3 %, contre 3,0 % le mois précédent, ce qui constituerait la première hausse depuis juin 2022.

Selon l'American Automobile Association, les prix de l'essence à la pompe ont augmenté de 8 % par rapport à leur niveau d'il y a un mois, ce qui n'est pas souhaitable au beau milieu de la saison estivale. Toutefois, ils sont encore en baisse de 5 % par rapport à l'année dernière et bien en deçà des 5 dollars le gallon qui seront exigés en juin 2022. Le pétrole brut a augmenté de 15 % au cours du mois dernier, rappelant que les plus grands exportateurs du monde ne sont peut-être pas en mesure de réguler la demande, mais qu'ils peuvent modifier l'offre. Les contrats à terme sur le gaz naturel ont atteint leur plus haut niveau depuis cinq mois, la chaleur ayant incité tout le monde à utiliser la climatisation. Cependant, ils ont non seulement baissé de 65 % par rapport à la même époque de l'année dernière, mais, sur une base saisonnière, ils sont largement revenus à leurs niveaux d'avant la pandémie.

Les opérateurs sont pratiquement convaincus que la Fed relèvera ses taux une dernière fois en septembre et qu'elle cherchera ensuite à les réduire en 2024. Une hausse de l'indice global pourrait donc, à première vue, risquer de brouiller ce point de vue.

Si l'on examine des mesures de l'inflation plus rigoureuses, on constate qu'un certain nombre d'entre elles ont chuté de manière spectaculaire ces derniers temps, ce qui laisse penser que la hausse généralisée des prix de l'énergie ne devrait pas trop perturber les investisseurs.

Les loyers, les prix des voitures d'occasion et le coût des biens plus "collants" baissent rapidement. La croissance annuelle des salaires est presque la moitié de ce qu'elle était en 2020 et le marché immobilier en pleine effervescence s'essouffle.

Les économistes de la banque japonaise MUFG attirent l'attention sur l'indice des loyers des nouveaux locataires de la Banque fédérale de réserve de Cleveland : une nouvelle location entraîne généralement une hausse des prix plus importante qu'une location continue. Selon eux, l'indice des loyers de la Fed de Cleveland a six mois de retard sur l'indice des loyers des nouveaux locataires, ce qui signifie que les loyers pourraient bien être le prochain facteur d'inflation et pourraient aider à compenser le risque de hausse des prix de l'énergie, selon MUFG.

La Fed d'Atlanta compile un indice des prix à la consommation de base (core sticky consumer prices), c'est-à-dire des biens ou des services dont le coût évolue beaucoup plus lentement. En juin, l'indice a enregistré une hausse de 5,6 %. Il s'agit d'une hausse par rapport au taux de 5,4 % enregistré en juin dernier, mais il s'agit de l'augmentation annuelle la plus lente depuis août 2021, de seulement 20 points de base.

La Fed d'Atlanta inclut une variété de biens et de services dans l'indice et leur attribue une note en fonction de leur influence sur l'IPC global. Le poids le plus important est celui de la nourriture hors domicile, avec un score de 6,5, suivi par le loyer de la résidence principale, à 6,0, et les loisirs, à 5,7. L'indice comprend, entre autres, les vêtements pour bébés et jeunes enfants, l'entretien et la réparation des véhicules et l'assurance automobile.

Les voitures d'occasion ont été l'un des principaux produits inflationnistes lorsque la pandémie a frappé, car les chaînes d'approvisionnement mondiales se sont bloquées et ont créé une énorme pénurie de véhicules neufs.

En juillet, les prix des voitures d'occasion ont baissé pendant 11 mois consécutifs. Il s'agit de la plus longue série de baisses consécutives en dix ans, après une hausse ininterrompue de 27 mois jusqu'en août 2022. Selon le dernier indice Manheim des véhicules d'occasion, les prix sont désormais inférieurs de près de 12 % à leur niveau de l'année dernière à la même époque. En avril 2021, l'indice affichait une hausse annuelle de 54 %.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés américains plus tard dans la journée de jeudi :

* Indice des prix à la consommation (IPC) de juillet

* La présidente de la Banque fédérale de réserve de San Francisco, Mary Daly, est interviewée sur Yahoo Finance, 0800 PDT/1100 EDT/1500 GMT.

* Le Président de la Banque fédérale de réserve d'Atlanta, Raphael Bostic, prononcera un discours de bienvenue lors d'un webinaire, 1500 EDT/1900 GMT.