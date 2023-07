* L'Arabie Saoudite envoie au Pakistan un soutien financier de 2 milliards de dollars

* La Turquie donne son feu vert à l'adhésion de la Suède à l'OTAN

* Les données locales de l'Afrique du Sud sur l'industrie manufacturière sont attendues mardi

* La Banque d'Israël suspend ses hausses de taux et prévient que d'autres augmentations sont probables

* Les actions des pays émergents en hausse de 1,2%, les devises en hausse de 0,3%.

11 juillet (Reuters) - La plupart des actions des marchés émergents ont progressé mardi, l'appétit pour le risque s'étant renforcé alors que l'on s'attend à ce que les hausses de taux américains, qui pénalisent le marché, touchent à leur fin, tandis que les actions en Chine ont augmenté grâce au soutien de Pékin au secteur immobilier.

L'indice CSI300 à forte pondération bleue et l'indice Hang Seng de Hong Kong ont grimpé de 0,7 % et de 1,0 % respectivement, ce qui a permis à l'indice MSCI des actions des pays émergents de progresser de 1,2 %.

Les promoteurs immobiliers chinois cotés à Hong Kong ont bondi de 3,2 %, avant de limiter leurs gains, après que la Chine a prolongé jusqu'à fin 2024 certaines politiques du plan de sauvetage de novembre pour soutenir le secteur immobilier, les marchés s'attendant à d'autres mesures de relance prochainement.

L'indice de référence pakistanais KSE 100 a bondi de 1,3 % pour atteindre son plus haut niveau depuis plus d'un an après que le pays a reçu un soutien financier de 2 milliards de dollars de l'Arabie saoudite, un autre coup de pouce pour l'économie en difficulté après le renflouement du FMI.

Le président turc Tayyip Erdogan a accepté lundi de transmettre au parlement la demande d'adhésion de la Suède à l'alliance militaire de l'OTAN, semblant mettre fin à des mois de drame sur une question qui a tendu le bloc alors que la guerre fait rage en Ukraine. L'indice boursier turc BIST-100 a gagné 0,8 %.

"La politique étrangère est importante pour un pays (la Turquie) qui a besoin de capitaux extérieurs, qui se trouve à proximité de certains des conflits militaires les plus chauds du monde, qui fait partie de la route empruntée par les migrants en direction de l'Europe et qui a l'ambition de projeter son influence et son pouvoir dans toutes les directions en dehors de ses frontières", a déclaré Hasnain Malik, responsable de la stratégie des actions des marchés émergents et frontières chez Tellimer.

Ailleurs, la Banque d'Israël a laissé les taux d'emprunt à court terme inchangés lundi pour la première fois depuis le début de l'année 2022, mais a averti que les taux pourraient être augmentés davantage si l'inflation reprenait.

Les actions de Tel Aviv ont augmenté de 0,2 %, tandis que le shekel a baissé de 0,3 %.

L'indice MSCI des devises des pays émergents a progressé de 0,3 %, atteignant un plus haut de près d'une semaine et s'apprêtant à enregistrer sa plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis près d'un mois.

Le dollar s'est affaibli pour atteindre son plus bas niveau en deux mois après que les responsables de la Réserve fédérale aient signalé que la banque centrale approchait de la fin de son cycle de resserrement.

Le rand sud-africain s'est renforcé de 0,5 % avant la publication de données sur l'industrie manufacturière locale qui pourraient fournir des indices supplémentaires sur la santé de l'économie.

Le rouble russe, qui s'est renforcé, a continué à s'éloigner de son plus bas niveau de plus de 15 mois atteint la semaine dernière après une chute déclenchée par une mutinerie armée avortée.

Parmi les principaux mouvements en Europe centrale et orientale, le forint hongrois a augmenté de 0,3 % par rapport à l'euro, tandis que la couronne de la République tchèque a baissé de 0,2 %.