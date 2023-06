Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, vous présente la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Une série de données économiques et un assouplissement probable de la politique à moyen terme de la Chine donneront une direction aux marchés asiatiques jeudi, mais la principale orientation viendra probablement de la réaction des investisseurs au "saut hawkish" de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt.

La Fed a interrompu son cycle de resserrement de la politique monétaire mercredi pour la première fois, mais a indiqué dans de nouvelles projections économiques que les taux augmenteront probablement d'un demi-point de pourcentage supplémentaire d'ici la fin de l'année, car elle continue d'essayer de réduire l'inflation.

Les rendements des bons du Trésor à court terme ont augmenté, l'inversion de la courbe des taux américains s'est accentuée et le dollar a chuté. Mais Wall street a mieux résisté : bien que le Dow Jones ait connu sa pire journée en deux semaines, le Nasdaq s'est redressé et a clôturé pour la cinquième fois à un nouveau sommet de 14 mois, tandis que le S&P 500 a pratiquement stagné.

Les marchés asiatiques feront-ils preuve d'une résistance similaire, ou la perspective d'un nouveau resserrement de 50 points de base de la Fed cette année - plus l'impact décalé des 500 points de base précédents - pèsera-t-elle sur les investisseurs et provoquera-t-elle un retournement de tendance en faveur de la prise de bénéfices ?

Les actions japonaises pourraient être les plus vulnérables à une correction. Mercredi, l'indice de référence Nikkei a encore progressé de 1,4 % pour atteindre un nouveau sommet en 33 ans, au-dessus des 33 500 points, soit sa 20e hausse au cours des 25 dernières séances.

Les marchés devront digérer les dernières données sur le commerce et les commandes de machines au Japon jeudi. L'activité commerciale en mai devrait s'être effondrée - les économistes prévoient une chute de 10 % des importations en glissement annuel et une baisse de 0,8 % des exportations.

La banque centrale chinoise, quant à elle, devrait réduire le coût d'emprunt des prêts à moyen terme pour la première fois en 10 mois jeudi, après avoir abaissé deux taux directeurs à court terme en début de semaine.

La Banque populaire de Chine, qui fait figure d'exception parmi ses homologues mondiaux, est confrontée à la désinflation - voire bientôt à la déflation - et à une économie peu performante qui a considérablement assombri les perspectives des investisseurs sur les actifs financiers du pays.

Un nouvel assouplissement pourrait contribuer à renforcer la confiance dans l'économie, mais il creuserait l'écart de rendement avec les actifs étrangers, accentuerait la pression sur le yuan et risquerait d'entraîner des sorties de capitaux encore plus importantes - l'Institute of International Finance a déclaré mercredi que l'investissement étranger direct net entrant en Chine en 2023 serait le plus faible depuis 18 ans.

Pékin publie également jeudi une série d'indicateurs économiques de premier plan pour le mois de mai - investissements urbains, production industrielle, prix des logements, ventes au détail et chômage - qui devraient dans l'ensemble refléter un environnement de croissance faible.

Le taux de croissance annuel des investissements devrait ralentir, passant de 4,7 % à 4,4 %, celui de la production industrielle de 5,6 % à 3,6 % et celui des ventes au détail de 18,4 % à 13,6 %.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- Investissement en Chine, production industrielle, prix de l'immobilier, ventes au détail, chômage (mai).

- Taux d'intérêt de la facilité de prêt à moyen terme de la Chine

- Australie chômage (mai)