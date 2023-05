PARIS, 25 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont orientées à la baisse jeudi en matinée après la publication de nouvelles données de conjoncture qui montrent que l'Allemagne est entrée en récession au premier trimestre alors que le marché attend dans l'après-midi une statistique sur le PIB américain.



À Paris, le CAC 40 abandonne 0,71% à 7.202,17 points vers 07h40 GMT. À Londres, le FTSE 100 recule de 0,34% et à Francfort, le Dax perd 0,61%.



L'indice EuroStoxx 50 reflue de 0,23%, le FTSEurofirst 300 de 0,02% et le Stoxx 600 de 0,25%.



Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,19% pour le Dow Jones mais un rebond de 0,32% pour le Standard & Poor's 500 et de 1,42% pour le Nasdaq au lendemain d'un séance dans le rouge marquée par la publication du compte rendu de la réunion des 2 et 3 mai de la Fed.



Ces "minutes" témoignent de divergences sur la trajectoire des taux d'intérêt, même si les responsables de la Fed sont "globalement convenus" que la nécessité de continuer à relever le coût du crédit était devenue "moins certaine".



En attendant la deuxième estimation du PIB américain pour le premier trimestre, prévue à 12h30 GMT et l'indice PCE des prix aux Etats-Unis, prévu vendredi, les marchés tablent avec une probabilité de 33,6% sur un nouveau relèvement des taux de la Fed de 25 points de base en juin contre une probabilité de 28% la semaine dernière, selon le baromètre FedWatch de CME Group.



En Europe, l'Allemagne, première économie du continent, a enregistré une contraction de 0,3% de son PIB au premier trimestre 2023 après un repli de 0,5% au quatrième trimestre 2022.



Les investisseurs sont par ailleurs toujours dans l'attente d'une issue sur le relèvement du plafond de la dette américaine alors que les avancées sur le sujet restent timides et que l'agence de notation Fitch a placé sous surveillance la note du pays.



En Bourse, le secteur européen des nouvelles technologies réagit jeudi aux résultats de Nvidia publiés la veille qui ont dépassé les attentes. L'indice sectoriel gagne 1,56%. ASMI , ASML , AMS Osram et BE Semiconductor Industries prennent de 1,91% à 6,86%, tandis qu'à Paris STMicroelectronics perd 0,73%. Soitec (+4,61%) profite de la recommandation de Morgan Stanley qui entame le suivi de la valeur à "surpondérer".



Hormis les "techs" et la santé, tous les autres grands compartiments du Stoxx 600 sont dans le rouge.



Dans les autres résultats, l'assureur italien Generali



avance de 1,01% après avoir confirmé jeudi tous les objectifs financiers de son plan stratégique 2024 et fait état d'un bond de près de 50% de son bénéfice ajusté au premier trimestre.



(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandinee Hénault)