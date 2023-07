Une section très surveillée de la courbe des taux d'intérêt du Trésor américain a connu lundi son inversion la plus profonde depuis l'époque de l'inflation élevée du président de la Fed, Paul Volcker, reflétant les préoccupations des marchés financiers qui craignent qu'un cycle prolongé de hausse des taux de la Réserve fédérale ne fasse basculer les États-Unis dans la récession.

L'écart entre les rendements des bons du Trésor américain à 2 ans et à 10 ans, très surveillé, a atteint son niveau le plus élevé depuis 1981 à -109,50 < US10YT=TWEB-US2YT=TWEB> dans les premiers échanges, une inversion plus profonde qu'en mars lors de la crise bancaire régionale aux États-Unis. L'écart était en dernier lieu de -108,30 pb.

Les signes de vigueur de l'économie américaine ont incité les acteurs du marché à intégrer la possibilité de nouvelles hausses de taux cette année afin de maîtriser l'inflation. Les marchés à terme avaient prévu des baisses de taux lors de la réunion de septembre de la banque centrale pas plus tard qu'en mai, et prévoient maintenant que les premières baisses interviendront en janvier.

"L'absence d'un cycle significatif d'achat de dip est attribuable à l'instabilité des perspectives politiques ; une fois que les investisseurs auront confiance dans la vision de Powell, la tendance baissière dominante sera remplacée par un ton plus équilibré", a déclaré Ian Lyngen, responsable de la stratégie des taux américains chez BMO, dans une note lundi.

L'inversion de la courbe des rendements, qui se traduit par des rendements plus élevés pour les bons du Trésor à court terme que pour les bons à long terme, est un signe fiable de récessions imminentes. La courbe des taux à 2/10 ans s'est inversée six à 24 mois avant chaque récession depuis 1955, selon un rapport publié en 2018 par des chercheurs de la Fed de San Francisco, et n'a donné qu'un seul faux signal au cours de cette période.

L'écart entre les bons du Trésor à 2 ans et à 10 ans s'est inversé depuis juillet dernier.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a augmenté de 3,6 points de base à 4,913 % dans les échanges matinaux lundi. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de 1,2 point de base à 3,831%.