L'écart entre les rendements des emprunts d'État indiens et américains est passé sous la barre des 300 points de base (pb) pour la première fois en 14 ans, les rendements locaux s'étant maintenus au cours des dernières séances et n'ayant pas beaucoup réagi à la hausse de leurs homologues américains.

L'écart entre les deux s'est réduit à 290 points de base, un niveau similaire à celui de juin 2009, contre 320 points de base il y a deux semaines.

L'écart avait atteint son plus bas niveau en 14 ans en mai, se réduisant à environ 315 points de base.

La réduction de l'écart de rendement rendra les obligations indiennes moins attrayantes pour les participants étrangers, ont déclaré les traders.

"Si les taux américains restent inchangés, l'obstacle à la sortie des marchés développés sera plus élevé, il est donc peu probable que les investisseurs étrangers s'intéressent de manière significative aux marchés à revenu fixe", a déclaré Ashhish Vaidya, directeur général et responsable de la trésorerie et des marchés à la DBS Bank India.

L'achat net d'obligations indiennes par les investisseurs étrangers s'est élevé à 57 milliards de roupies (688,30 millions de dollars) entre juin et août, soit près de la moitié des achats effectués au cours des trois mois précédents, selon les données de la Clearing Corp of India.

Les rendements américains ont augmenté en raison des prévisions de hausse des taux d'intérêt à plus long terme, mais une hausse similaire en Inde a été évitée car aucune autre hausse de taux n'est prévue.

Le rendement des obligations américaines à 10 ans a augmenté de 35 points de base en deux semaines pour atteindre 4,30 %, alors que le rendement des obligations indiennes à 10 ans n'a augmenté que de 5 points de base, à 7,20 %, au cours de la même période.

La Réserve fédérale a relevé ses taux de 525 points de base depuis mars 2022, tandis que l'Inde n'a connu que 250 points de base de hausses. Le discours du chef de la Fed, Jerome Powell, à Jackson Hole, vendredi, est maintenant très attendu pour donner de nouvelles orientations.

Les traders prévoient que la compression des spreads se poursuivra au cours des prochains mois, avec une pression continue à la hausse sur les rendements américains.

L'abondance de l'offre de dette constituerait un obstacle majeur pour les obligations américaines, a déclaré Abhishek Upadhyay, économiste principal chez ICICI Securities Primary Dealership.

La situation de l'offre et de la demande pour les obligations locales semble être favorable, ce qui pourrait permettre au rendement de l'obligation de référence de dépasser les 7,25 %, a-t-il ajouté. (1 $ = 82,8129 roupies indiennes)