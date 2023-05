L'activité économique américaine a peu évolué au cours des dernières semaines, et avec le ralentissement de la croissance des embauches et des prix, les perspectives semblent se dégrader, selon un rapport de la Réserve fédérale publié mercredi.

"Les attentes en matière de croissance future se sont légèrement détériorées, bien que les contacts s'attendent encore largement à une nouvelle expansion de l'activité", a déclaré la banque centrale américaine dans son dernier recueil d'enquêtes et d'entretiens intitulé "Livre beige", réalisé dans ses 12 districts jusqu'au 22 mai. Les contacts dans les différents districts ont noté que les marchés du travail restaient solides, mais qu'ils s'étaient quelque peu refroidis.

De nombreux districts ont signalé que le rythme de l'inflation avait ralenti, et "les contacts dans la plupart des districts s'attendent à un rythme similaire de hausse des prix dans les mois à venir".

Au début du mois, les décideurs de la Fed ont augmenté le taux d'intérêt de référence à court terme pour la dixième fois consécutive, le portant dans une fourchette de 5,00 % à 5,25 %, et ont signalé qu'ils étaient proches ou peut-être à la fin d'une campagne de relèvement des taux qui a commencé en mars dernier.

Depuis cette réunion de début mai, les données économiques sont généralement supérieures aux prévisions, avec un taux de chômage de 3,4 %, le plus bas depuis des décennies, et une inflation de 4,4 %, l'indicateur préféré de la Fed, plus de deux fois supérieure à l'objectif de cette dernière.

Mais depuis lors, de nombreux responsables politiques de la Fed ont indiqué qu'ils préféraient attendre avant de procéder à un nouveau resserrement de la politique monétaire. Selon eux, l'inflation est encore trop élevée, l'impact des hausses de taux décidées jusqu'à présent par la Fed n'a pas encore fait son chemin dans l'économie, et le degré de resserrement du crédit dû aux faillites bancaires de mars reste difficile à évaluer.

L'aperçu de la situation des entreprises, des banques et des travailleurs publié mercredi par la Fed indique également que les conditions financières "étaient stables ou quelque peu plus strictes" dans la majeure partie du pays.

Les décideurs politiques de la Fed ont déclaré que les conditions de crédit sont un élément clé de leurs calculs pour l'établissement de la politique monétaire.

Dans l'ensemble, les tensions dans le secteur bancaire semblent avoir diminué au cours des mois qui ont suivi l'effondrement, en mars, de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank, malgré la faillite d'une autre banque régionale, la First Republic, le 1er mai.

Les parlementaires américains semblent en passe d'approuver l'accord conclu au cours du week-end, qui relève le plafond de la dette et évite un défaut de paiement catastrophique sur les bons du Trésor américain.