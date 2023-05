L'enquête de mai de la Fed de New York révèle qu'un nombre croissant d'entreprises s'attendent à ce que le crédit soit plus difficile à obtenir

Les dirigeants des entreprises du secteur manufacturier et des services dans le district de la Fed de New York ont déclaré que l'accès au crédit était resté stable en mai par rapport aux trois derniers mois, mais qu'un certain nombre d'entre eux prévoyaient des temps plus difficiles.

La banque a déclaré mardi dans sa dernière enquête sur les chefs d'entreprise pour le mois de mai que 20% des chefs d'entreprise de l'industrie manufacturière et des usines ont déclaré qu'ils avaient trouvé le crédit plus difficile à obtenir au cours des trois derniers mois, ce qui, selon la banque, est similaire à ce qui a été observé au cours du trimestre précédent. Mais pour l'avenir, environ 30 % des personnes interrogées s'attendent à ce que l'accès au crédit se dégrade, et très peu de personnes interrogées dans le cadre de l'enquête estiment que le crédit s'améliore. "Lorsqu'on a demandé à ceux qui signalaient une détérioration des conditions quels étaient les facteurs spécifiques qui s'étaient détériorés au cours des trois derniers mois, le facteur le plus souvent cité était les taux d'intérêt sur les nouveaux prêts et les prêts en cours", indique le rapport, qui établit un lien entre les défis et les hausses de taux de la banque centrale. Les entreprises manufacturières ont déclaré qu'elles feraient face à un crédit plus difficile en ajustant les salaires ou les traitements, tandis que les entreprises du secteur des services ont déclaré qu'elles relèveraient les défis en modifiant leurs prix. La banque a également indiqué qu'en mai, l'indice d'activité de son enquête auprès des chefs d'entreprise a chuté de sept points par rapport à avril pour atteindre -16,8. L'indice du climat des affaires a peu varié, s'établissant à -45,8 en mai.