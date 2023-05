Mike Dolan fait le point sur la journée à venir sur les marchés américains et mondiaux.

Rien n'est encore décidé - sur aucun front.

Alors que les marchés mondiaux sont toujours dans l'impasse quant à l'ampleur du ralentissement économique et au risque de récession, l'impasse sur le plafond de la dette américaine n'est toujours pas résolue - et l'affrontement de mardi à la Maison Blanche est l'une des rares occasions qui restent de la résoudre.

Le président Joe Biden et les principaux représentants républicains et démocrates du Congrès se rencontrent mardi pour faire avancer l'impasse de trois mois sur le plafond de la dette américaine, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, avant que le gouvernement ne se retrouve à court d'argent le 1er juin, ce qui risquerait de provoquer un défaut de paiement très grave. M. Biden rencontre le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, pour la première fois depuis février.

Le Bipartisan Policy Center, un groupe de réflexion spécialisé dans les questions budgétaires, s'est largement rallié à l'évaluation du Trésor concernant le temps qu'il reste avant que le gouvernement ne soit contraint de se mettre en défaut de paiement. Mardi, il a fixé les dates limites entre début juin et début août si le plafond de la dette n'est pas relevé.

Les marchés mondiaux, qui se méfient des défaillances techniques et des coups portés à la confiance et aux dépenses publiques, continuent de pencher en faveur d'une résolution éventuelle, comme cela s'est généralement produit dans les épisodes précédents.

Mais les primes de risque augmentent et le temps utile est compté.

Il n'y a que six jours ce mois-ci où la Chambre des représentants et le Sénat sont en session lorsque M. Biden est à Washington.

Les rendements des bons du Trésor à un mois qui arrivent à échéance juste après la date limite du 1er juin s'élèvent à 5,6 %, soit 35 points de base de plus que la limite supérieure du taux directeur de la Fed et 55 points de base de plus que le taux "sans risque" des swaps à un mois sur l'indice des prix à la consommation.

Les rendements des bons du Trésor à plus long terme restent toutefois sous contrôle, les rendements à deux ans se situant juste en dessous de 4 %. Le dollar s'est raffermi mardi, dépassant largement ses plus bas niveaux de l'année.

PLAFOND DE LA DETTE

Au-delà de la querelle sur le plafond de la dette, le tableau de l'économie au sens large reste équivoque.

Le marché du travail américain est resté solide en avril, selon le dernier rapport sur l'emploi publié vendredi.

Alors que le stress bancaire qui gronde depuis le mois de mars, dans les derniers instants de la campagne de hausse des taux de la Fed, se traduit par un resserrement des normes de crédit et une baisse de la demande de prêts, les résultats globaux de l'enquête trimestrielle de la Fed sur les agents de crédit ont montré lundi que l'impact était moins important que ce que beaucoup craignaient.

Dans son rapport semestriel sur la stabilité financière, la Fed a insisté sur le fait que les faillites bancaires observées au cours des deux derniers mois étaient "aberrantes" et que le secteur dans son ensemble était plus résistant.

L'enquête d'avril de la NFIB sur les petites entreprises donnera un autre aperçu de la confiance suscitée par les perturbations bancaires, plus tard dans la journée de mardi.

Pour savoir si les perturbations financières augmentent encore d'un cran, il est essentiel de savoir si la Fed a effectivement fini d'augmenter les taux d'intérêt et le rapport sur l'inflation des prix à la consommation de mercredi sera une autre donnée importante pour cette réflexion.

La situation à l'étranger a toutefois connu un nouveau rebondissement mardi, la Chine ayant enregistré une baisse inattendue de ses importations au cours du mois, ce qui remet en question la vigueur de la demande intérieure dans la deuxième économie mondiale après sa réouverture à la suite des strictes fermetures liées au COVID au début de l'année.

La saison des résultats du premier trimestre s'achève enfin, et les estimations montrent que la contraction attendue des résultats globaux du S&P500 pourrait n'être que de 0,7 % - par rapport aux prévisions d'une baisse de plus de 5 % avant le début de la période de déclaration.

Après une séance calme lundi, les contrats à terme du S&P500 sont en légère baisse avant l'ouverture des marchés aujourd'hui, les bourses européennes étant elles aussi légèrement dans le rouge. L'indice VIX de la volatilité implicite des actions américaines reste modéré, à seulement 17,6.

Événements à surveiller mardi :

* Enquête NFIB d'avril sur les petites entreprises aux États-Unis.

* Le président américain Joe Biden rencontre le président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy, le chef de la majorité sénatoriale Chuck Schumer et le principal républicain du Sénat Mitch McConnell au sujet de l'impasse sur le plafond de la dette.

* Philip Jefferson, gouverneur de la Réserve fédérale américaine, et John Williams, président de la Fed de New York, s'expriment. Isabel Schnabel, membre du conseil d'administration de la Banque centrale européenne, prend la parole.

* Le Trésor américain vend aux enchères des billets à 3 ans.

* Résultats des entreprises américaines : Airbnb, Rivian, Wynn resorts, Duke Energy, Fox, Western Digital, Axon, Waters, Occidental Petroleum, Jacobs Solutions, Henry Schein, Electronic Arts, Celanese, TransDignCatalent, Akamai, Air Products and Chemicals.