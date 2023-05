Kevin Buckland, correspondant pour les marchés asiatiques, fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Les investisseurs européens qui espéraient trouver des indices sur l'orientation des marchés en Asie risquent d'être déçus aujourd'hui.

Dans l'ensemble, l'humeur du marché était prudente avant le point culminant de la semaine, le rapport sur l'IPC américain de mercredi, qui mettra à l'épreuve l'opinion du marché selon laquelle la Fed a fini d'augmenter ses taux d'intérêt.

L'indice de référence des actions régionales a reculé après avoir atteint son plus haut niveau en plus de deux semaines, le dollar est resté ferme et les rendements des bons du Trésor sont restés élevés, bien qu'ils aient légèrement baissé à Tokyo. Le pétrole brut et l'or ont fait du surplace.

Toutefois, les plus grands marchés boursiers de la région ont fait figure d'exception : Le Nikkei japonais a fortement rebondi après les pertes subies lors de la séance précédente, grâce à des bénéfices importants dans le secteur de l'acier, et les valeurs sûres de la Chine continentale ont bondi, montrant peu d'intérêt pour les données qui ont révélé une baisse inattendue des importations le mois dernier et un ralentissement des exportations.

Chaque indicateur économique américain a pris une importance accrue après que le président de la Fed, Jerome Powell, a signalé la semaine dernière que la trajectoire de la politique dépendra des données entrantes.

Variation annuelle de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, https://www.reuters.com/graphics/INFLATION-AUTOMATED/US-ANNUAL-CHANGE-VS-CORE-5-YEARS-202303/zdvxdgjnevx/chart_eikon.jpg.

Et il y a plusieurs autres raisons pour lesquelles l'attention des investisseurs se porte sur les États-Unis, alors que le conflit sur le plafond de la dette est dans l'impasse et que les problèmes du secteur bancaire couvent.

Les créanciers ont obtenu un peu de répit cette nuit, après que la secrétaire au Trésor Janet Yellen a déclaré que les régulateurs se tenaient prêts à mobiliser les mêmes outils que ceux utilisés lors des précédents sauvetages de banques.

L'enquête trimestrielle de la Fed sur l'opinion des agents de crédit ("Senior Loan Officer Opinion Survey" ou "SLOOS") a également contribué à l'amélioration de l'ambiance, en montrant que les conditions de prêt se sont resserrées mais qu'il n'y a pas de crise du crédit imminente. Toutefois, les résultats n'ont pas tenu compte des dernières turbulences autour de First Republic et de PacWest.

Mme Yellen a également mis en garde contre le fait que l'absence de relèvement de la limite de la dette porterait un coup très dur à l'économie américaine et affaiblirait le dollar en tant que monnaie de réserve mondiale, réaffirmant que le gouvernement pourrait se retrouver à court de liquidités d'ici le 1er juin.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mardi :

- Philip Lane et Isabel Schnabel, membres du conseil d'administration de la BCE, s'exprimeront lors d'événements distincts.

- Enquête de la Fédération nationale des entreprises indépendantes (NFIB) sur les petites entreprises en avril.

- Le président Joe Biden et les parlementaires républicains se rencontrent pour discuter de l'impasse sur le plafond de la dette