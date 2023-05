Jamie McGeever fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Le commerce chinois et les dépenses des ménages japonais sont à l'ordre du jour mardi, bien que le sentiment des marchés asiatiques semble être une fois de plus guidé par les flux et reflux des données et du sentiment concernant les banques américaines, le crédit et la demande de prêts.

Les actions asiatiques hors Japon ont connu lundi leur meilleure journée depuis le 23 mars, le Shanghai Composite chinois a connu sa meilleure journée depuis plus de deux mois, Wall street a conservé ses gains exceptionnels de vendredi et le pétrole brut Brent a augmenté pour la troisième fois.

Si l'humeur des marchés asiatiques mardi reflète celle du monde entier lundi, il y a tout lieu de s'attendre à une augmentation de l'appétit pour le risque et des actifs à risque, malgré la hausse du dollar et des rendements des bons du Trésor.

L'enquête trimestrielle de la Fed sur l'opinion des agents de crédit ("Senior Loan Officer Opinion Survey" ou "SLOOS"), qui donne un aperçu des conditions de prêt et de crédit au niveau national, n'a pas été aussi sombre qu'elle aurait pu l'être, compte tenu des fortes tensions que connaît le secteur bancaire régional depuis le début du mois de mars.

Comme l'a indiqué Jerome Powell, président de la Fed, la semaine dernière, les normes de prêt se resserrent pour les entreprises de toutes tailles. Et comme le soulignent les analystes, les conditions sont conformes aux récessions précédentes.

Mais il n'y avait pas de signe évident de resserrement du crédit, ce qui correspond également aux récentes données hebdomadaires sur les dépôts bancaires et les prêts. L'enquête d'avril de la National Federation of Independent Business (Fédération nationale des entreprises indépendantes) sur les petites entreprises sera publiée mardi.

Le rapport de mars a également soulevé des signaux d'alarme, mais là encore, les marchés pourraient avoir besoin de preuves d'un resserrement évident du crédit pour s'affaiblir.

Dans son rapport semestriel sur la stabilité financière publié lundi, la Fed a déclaré que le secteur bancaire américain semblait bien positionné pour surmonter les récentes turbulences du secteur.

Plusieurs indicateurs de positionnement et de sentiment suggèrent que les investisseurs n'ont jamais été aussi pessimistes à l'égard des actions - en particulier à Wall street - depuis des années, voire des décennies. La charge de la preuve incombe en grande partie aux baissiers, et plus la capitulation tarde à se matérialiser, plus ils sont près de jeter l'éponge.

On aurait pu s'attendre à ce que les actions mondiales suivent la hausse de vendredi - la plus forte depuis cinq mois - par une prise de bénéfices lundi. Elles ont augmenté.

Il y a bien sûr des raisons d'être prudent.

Le président américain Joe Biden et les parlementaires républicains se rencontrent mardi pour discuter de l'impasse sur le plafond de la dette. Lundi, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a de nouveau déclaré que le gouvernement pourrait se retrouver à court de liquidités d'ici le 1er juin et a averti qu'un défaut de paiement serait catastrophique.

Les marchés asiatiques semblent considérer les problèmes bancaires et d'endettement des États-Unis avec une mentalité de "verre à moitié plein". Le yen a chuté par rapport au dollar lundi, ce qui indique toujours que la demande de valeurs refuges est au plus bas.

Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés mardi :

- Commerce chinois (avril)

- Dépenses des ménages au Japon (mars)

- Confiance des consommateurs australiens (mai)