Ankur Banerjee fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Les signes de ralentissement économique à travers le monde, les inquiétudes persistantes concernant le plafond de la dette américaine et la crainte constante d'une aggravation de la crise du secteur bancaire ont rendu les investisseurs sceptiques et réticents au risque tout au long de la semaine, et la journée de vendredi n'a pas dérogé à la règle.

L'indice MSCI Asie hors Japon a reculé de 0,5 %, le Nikkei japonais faisant figure d'exception, comme depuis le début de l'année, avec une hausse de 0,8 % sur la journée. Le dollar américain s'est accroché à ses gains de jeudi et s'apprêtait à mettre fin à une série de deux semaines de pertes. L'or est resté stable, tandis que la couverture des positions courtes a poussé les prix du pétrole à la hausse.

L'attention des investisseurs se tournera vers une série de données économiques en provenance d'Europe, les données du produit intérieur brut britannique montrant l'état de l'économie et influençant probablement le destin de la livre sterling. La livre sterling est encore sous le choc d'un plongeon jeudi après que la Banque d'Angleterre a relevé ses taux d'intérêt et laissé la porte ouverte à un nouveau resserrement monétaire.

Les rapports d'inflation de la France et de l'Espagne seront également à l'ordre du jour et mettront en évidence l'impact du resserrement européen sur les prix dans la région.

Les données sur les heures de travail aux États-Unis ont montré que le marché de l'emploi pourrait montrer des signes de fissures, tandis que l'inflation a légèrement diminué, ce qui a conduit les traders à parier que la Réserve fédérale en a probablement fini avec le resserrement.

Entre-temps, les inquiétudes concernant la dette nationale persistent, le secrétaire au Trésor Janet Yellen devant discuter de l'impasse concernant le relèvement du plafond de la dette publique avec les membres du conseil d'administration du groupe de pression Bank Policy Institute la semaine prochaine.

Une réunion entre le président Joe Biden et les principaux parlementaires, prévue pour vendredi, a été reportée, ce qui a renforcé l'inquiétude des investisseurs. Le gouvernement fédéral pourrait se retrouver à court d'argent pour payer ses factures dès le 1er juin, soit dans deux semaines et demie, si le plafond n'est pas relevé.

Ailleurs, la saga des banques régionales américaines ne montre aucun signe d'arrêt, PacWest Bancorp étant le dernier en date à subir l'ire des investisseurs après que le créancier, basé à Los Angeles, a déclaré que les dépôts diminuaient et qu'il avait déposé davantage de garanties auprès de la Fed pour augmenter les liquidités.

"Les gros titres ont accru les craintes de nos clients quant à la sécurité de leurs dépôts", a déclaré la banque.

Enfin, il semble que Twitter aura bientôt un nouveau PDG. Elon Musk a déclaré (sur Wall street, naturellement) qu'il avait trouvé un nouveau directeur général pour le site de médias sociaux, mais n'a pas nommé la personne, tandis que le Wall street Journal a rapporté que Linda Yaccarino, cadre de Comcast NBCUniversal, était en pourparlers pour le poste.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés vendredi :

Événements économiques : PIB du premier trimestre au Royaume-Uni, production industrielle, données sur l'inflation en France et en Espagne.

Intervenants : Huw Pill de la Banque d'Angleterre, Per Jansson, vice-gouverneur de la Banque de Suède.