Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui a dû faire face à une Maison Blanche combative et à une pandémie au cours de ses premières années à la tête de la banque centrale américaine, est confronté à un chapitre critique de son leadership, avec une bataille contre l'inflation qui n'est toujours pas résolue, des inquiétudes sur la récession qui se répandent et des critiques croissantes sur la surveillance de l'industrie financière par la Fed.

D'une part, la nomination la semaine dernière par le président Joe Biden d'un membre relativement nouveau du conseil des gouverneurs de la Fed au poste de vice-président de la banque centrale semble être un vote de confiance à l'égard de M. Powell, qui a été promu à ce poste par l'ancien président Donald Trump, s'est vu confier un second mandat par M. Biden et est aujourd'hui une personnalité de premier plan ayant plus d'une décennie d'ancienneté à la Fed.

Cependant, il s'agit également d'un test pour la gestion du banquier central âgé de 70 ans, qui doit faire face à des décisions difficiles concernant l'orientation des taux d'intérêt, à la cote d'approbation publique la plus basse de tous les chefs de la Fed récents et à un appel inhabituel de l'intérieur pour un examen externe de la supervision de la Fed.

C'est une période qui déterminera si l'on se souvient de M. Powell comme du dirigeant de la Fed qui a maîtrisé l'inflation sans récession et qui a maintenu intact un système financier sous pression, ou comme de celui qui a perdu le contrôle des prix et qui a eu recours à des hausses de taux punitives pour le reprendre.

"M. Powell et ses collègues se trouvent actuellement dans un espace politique aux implications énormes pour 2024, car ils tentent de freiner l'inflation sans provoquer de récession ni d'augmentation du chômage à l'approche d'une élection présidentielle, a déclaré Peter Conti-Brown, historien de la Fed et professeur associé à la Wharton School de l'université de Pennsylvanie.

L'attitude des parlementaires américains à l'égard de la banque centrale sera mise à l'épreuve cette semaine lorsque Michael Barr, vice-président de la Fed chargé de la supervision, se présentera devant les commissions du Congrès mardi et jeudi. L'inspecteur général de la Fed sera auditionné mercredi sur le thème "Renforcer la responsabilité de la Réserve fédérale". M. Powell prononcera un discours lors d'une conférence de la Fed vendredi.

FAIBLES APPRÉCIATIONS

L'opinion publique sur Powell, quant à elle, semble s'être dégradée.

Lorsqu'il a pris la tête de la Fed en 2018, il s'est engagé à adopter une approche simple et à apporter des changements qui ont tenté d'élever les intérêts des travailleurs. Avocat à Wall street et dirigeant d'une société de capital-investissement pendant une grande partie de sa carrière, Powell ouvre régulièrement les conférences de presse en affirmant qu'il veut des politiques de la Fed "qui profitent à tous."

Après la pire poussée d'inflation depuis 40 ans, les hausses de taux vertigineuses qui ont suivi et une série de faillites bancaires très médiatisées, un récent sondage Gallup a révélé que la confiance en M. Powell était la plus faible de tous les dirigeants de la Fed depuis que la question a été posée pour la première fois en 2001.

Des appels bipartisans ont été lancés en faveur d'une surveillance extérieure plus stricte de la Fed, et les critiques se sont multipliées : c'est l'acceptation par M. Powell de la déréglementation sous l'administration Trump qui a permis aux problèmes des banques de s'envenimer, ou il est maintenant susceptible de réagir d'une manière qui nuit aux petites banques ; il n'a pas suffisamment relevé les taux pour contrôler l'inflation, ou il est déjà allé trop loin et a mis l'économie en péril.

Certaines de ces critiques sont venues de l'intérieur de la Fed, ce qui est inhabituel pour une institution qui travaille par consensus et préserve son indépendance.

Vendredi, Michelle Bowman, gouverneur de la Fed, a qualifié de "limité" un examen récent de la faillite de la Silicon Valley Bank par la Fed et a affirmé que la banque centrale avait besoin d'une "tierce partie indépendante (...) pour comprendre pleinement" les raisons de l'effondrement de la banque basée à Santa Clara, en Californie.

Les historiens de la Fed ont déclaré que l'appel d'un décideur en exercice à un examen externe était rare, voire sans précédent, et qu'il suggérait que le débat sur la supervision des banques pourrait durer longtemps.

"Un examen externe prolongerait certainement et compliquerait potentiellement les prochaines étapes de la Fed en ce qui concerne ses performances en matière de réglementation et de surveillance", a déclaré Sarah Binder, historienne de la Fed et professeur à l'université George Washington, dans la capitale américaine.

MAUVAIS DIAGNOSTIC DE L'INFLATION

On peut dire que Powell a décroché son deuxième mandat en gérant comme il se doit la pandémie de COVID-19, qui a accéléré la reprise et amplifié l'impact des mesures de relance budgétaire fédérales alors que Biden prenait ses fonctions en 2021.

Mais le diagnostic initial erroné, cette même année, d'une hausse de l'inflation considérée comme "transitoire" a imposé une série rapide de hausses de taux dont les effets sur l'économie et le marché de l'emploi sont encore en cours d'élaboration.

L'inflation ralentit, mais reste élevée. Après avoir révisé la stratégie de la Fed pour prévoir les emplois, les décideurs politiques - et Powell - disent maintenant qu'ils accepteront un taux de chômage plus élevé si c'est une conséquence du retour de l'inflation à l'objectif de 2 % de la Fed.

Pour décider des prochaines étapes de la politique monétaire, M. Powell disposera d'un nouveau second si le Sénat américain confirme la récente nomination par M. Biden du gouverneur de la Fed, Philip Jefferson, au poste de vice-président.

M. Jefferson contribuerait à orienter un débat politique qui pourrait devenir particulièrement pointu alors que la Fed entame une série de décisions, réunion par réunion, axées sur les données, sur la question de savoir s'il convient de relever davantage les taux ou de les maintenir inchangés. Le risque est, d'une part, qu'une inflation élevée s'installe et, d'autre part, que le ralentissement économique soit plus important que nécessaire.

ÉLARGISSEZ VOTRE CHAMP DE VISION

M. Jefferson, qui est titulaire d'un doctorat en économie et a brièvement travaillé à la Fed dans les années 1990, a rejoint le conseil d'administration il y a un an, après une carrière dans l'enseignement et l'administration universitaire.

Sa nomination se démarque des récents vice-présidents qui ont été choisis parmi les principaux banquiers centraux et qui comprenaient des personnes ayant une longue expérience à la Fed, comme Janet Yellen, qui a dirigé la banque centrale de 2014 à 2018 et qui est actuellement à la tête du département du Trésor, ou qui étaient imprégnées de la politique monétaire, comme Stanley Fischer, un mentor pour de nombreux fonctionnaires internationaux.

Mais ce choix a permis à Joe Biden de résoudre un problème politique distinct en laissant un siège ouvert pour la nomination de l'économiste du travail Adriana Kugler en tant que premier membre latino du conseil d'administration de la Fed.

Après une première année relativement discrète, M. Jefferson dispose de peu d'"antécédents fortement articulés en matière de politique monétaire" pour juger de son approche, a écrit la semaine dernière Krishna Guha, vice-président d'Evercore ISI et ancien fonctionnaire de la Fed de New York.

Mais vendredi, M. Jefferson a montré ce qui est peut-être la principale caractéristique d'un vice-président. Lors d'un discours programmé le jour de sa nomination, il a défendu avec vigueur la position de la Fed dirigée par M. Powell, au cours d'une conférence qui rassemble généralement les critiques de la banque centrale américaine à la Hoover Institution de l'université de Stanford.

Quiconque soutient que la Fed n'est pas "sur la bonne voie", a déclaré M. Jefferson, devrait être "prêt à élargir son objectif" et à prendre en compte l'ampleur des changements économiques qui ont pu se produire au cours de la pandémie.