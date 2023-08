L'or a progressé mercredi grâce à la baisse du dollar et des rendements obligataires, regagnant un peu de terrain après avoir reculé sous le niveau clé des 1 900 dollars lors de la dernière session, suite à la publication de données économiques américaines solides.

Les traders de lingots se sont également positionnés pour les minutes de la réunion de politique de la Réserve fédérale de juillet pour plus d'indices sur la stratégie des taux d'intérêt, ainsi que les données de la construction de logements et de la production industrielle aux États-Unis plus tard dans la journée.

L'or au comptant a augmenté de 0,2%, à 1 905,25 $ l'once, à 0946 GMT, tandis que les contrats à terme sur l'or américain étaient en hausse de 0,1%, à 1 936,60.

L'or a trouvé un soutien à court terme d'un dollar plus faible alors que la livre s'est renforcée après que les données ont montré que l'inflation de base britannique est restée forte en juillet, a déclaré l'analyste de Quantitative Commodity Research Peter Fertig.

L'or sans rendement, dont le prix est fixé en dollars, a également progressé alors que les rendements de référence du Trésor à 10 ans ont reculé par rapport à leur plus haut niveau depuis près de 10 mois.

"Les données économiques américaines ont jusqu'à présent permis de maintenir les taux à un niveau élevé plus longtemps. Les données sur les ventes au détail aux États-Unis, publiées hier, ont repoussé les craintes de récession et ont potentiellement maintenu les flux de valeurs sûres à distance", a déclaré Yeap Jun Rong, stratège de marché chez IG.

L'or a atteint son niveau le plus bas depuis la fin du mois de juin après la publication des données mardi.

Indicateur du sentiment des investisseurs, les avoirs du plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, le SPDR Gold Trust, sont tombés à leur niveau le plus bas depuis janvier 2020. Aucun afflux n'a été signalé depuis la fin du mois de juillet.

Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré mardi que les taux d'intérêt pourraient encore devoir être relevés pour maîtriser l'inflation.

"Le principal facteur qui ralentit le déclin de l'or est le manque de confiance dans la santé de l'économie mondiale, les dernières données en provenance de Chine ajoutant à ce sentiment négatif", a déclaré Rupert Rowling, analyste chez Kinesis Money, dans une note.

L'argent a augmenté de 0,8%, à 22,70 dollars l'once, et le platine s'est raffermi de 0,1%, à 888,83 dollars. Le palladium a baissé de 0,25 %, à 1 231,99 dollars. (Reportage de Deep Vakil et Swati Verma à Bengaluru ; Rédaction de Pooja Desai)