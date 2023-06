L'or a légèrement augmenté avec la baisse du dollar mardi, mais n'a pas eu l'élan nécessaire pour sortir de sa récente fourchette étroite, les traders se positionnant sur les données de l'inflation américaine et la décision de politique de la Réserve fédérale.

L'or au comptant a augmenté de 0,3% à 1 962,59 $ l'once à 0814 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,3 % à 1 975,80 $.

"Il est peu probable que des mouvements plus importants aient lieu avant la publication des données de l'IPC américain plus tard dans la journée", a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS, ajoutant que le dollar légèrement plus faible proposait un certain soutien à l'or.

Le dollar a baissé de 0,3 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis trois semaines, ce qui rend les lingots à prix vert plus attrayants pour les acheteurs étrangers.

Selon les économistes interrogés par Reuters, l'IPC américain du mois de mai devrait augmenter de 0,2 % sur une base mensuelle, après une hausse de 0,4 % le mois précédent.

Pourtant, les attentes d'un affaiblissement de la croissance économique américaine pourraient soutenir les prix de l'or, a ajouté M. Staunovo.

Alors que l'or est considéré comme une protection contre l'inflation, des taux d'intérêt plus élevés pour réduire les pressions sur les prix pèsent généralement sur l'attrait de cet actif sans rendement.

Les traders et la plupart des grandes banques de Wall street considèrent qu'il y a 76 % de chances que la Fed maintienne ses taux le 14 juin, selon l'outil FedWatch du CME.

Toutefois, les traders estiment à 56 % les chances d'une hausse des taux de 25 points de base en juillet.

Les prix des métaux de base, quant à eux, ont augmenté dans l'espoir d'une amélioration de la demande après que la Chine, premier consommateur, a réduit ses coûts d'emprunt pour stimuler la croissance économique.

En Grande-Bretagne, la croissance de l'emploi et des salaires a grimpé en flèche au cours du trimestre qui s'est achevé en avril, tandis que le chômage a baissé, ce qui renforce la pression sur la Banque d'Angleterre pour qu'elle relève ses taux d'intérêt dans le courant du mois.

L'or libellé en euros et en livres sterling a baissé d'environ 0,2 %.

L'argent a augmenté de 0,6 % à 24,19 dollars l'once, le platine a gagné 0,4 % à 993,61 dollars et le palladium a augmenté de 0,7 % à 1 358,72 dollars.

ANZ s'attend à ce que les prix du platine se rapprochent de 1150 dollars l'once et ceux du palladium de 1420 dollars l'once d'ici la fin de l'année.