L'or s'est maintenu autour de ses plus bas niveaux depuis cinq mois lundi, sous la pression de la hausse des rendements obligataires, alors que les marchés se préparent au symposium de Jackson Hole de la Réserve fédérale pour obtenir des indices sur l'évolution des taux d'intérêt.

L'or au comptant est resté stable à 1 887,70 $ l'once à 1001 GMT, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont ajouté 0,1 % à 1 917,70 $.

"Le marché reste préoccupé par les perspectives des taux d'intérêt aux États-Unis et, plus clairement, par la récente flambée des rendements obligataires qui ont atteint un sommet cyclique", a déclaré Ole Hansen, responsable de la stratégie des matières premières chez Saxo Bank.

"Le coût d'une position sur l'or est actuellement trop élevé pour que les investisseurs à long terme s'y intéressent.

La semaine dernière, l'or a frôlé son plus bas niveau depuis la mi-mars, à 1 883,70 dollars, alors que les données économiques encourageantes ont suscité des paris en faveur de taux d'intérêt américains plus élevés et plus longs, réduisant ainsi la demande pour cette matière première à faible rendement.

La hausse des rendements des obligations du Trésor et des taux hypothécaires pourrait réduire le soutien de la Réserve fédérale américaine à de nouvelles augmentations de taux, dont la perspective s'est déjà éloignée en raison de l'affaiblissement de l'inflation.

Les investisseurs attendent maintenant le discours du président de la Fed, Jerome Powell, vendredi, alors que les banquiers centraux du monde entier se rassemblent à

Jackson Hole

pour leur conférence annuelle.

"La discussion sera probablement centrée sur la question de savoir si le niveau des taux d'intérêt d'équilibre à long terme est plus élevé qu'il y a dix ans", a déclaré Kelvin Wong, analyste principal des marchés pour l'Asie-Pacifique chez OANDA.

"Si le scénario de taux d'intérêt d'équilibre à long terme est justifié par un environnement d'inflation élevée, l'or pourrait commencer à se comporter comme un instrument de couverture et attirer des flux de capitaux, étant donné que les prix ont chuté à des niveaux attrayants.

Le SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a déclaré que ses avoirs avaient augmenté de 0,3 % vendredi, faisant état de son premier afflux de capitaux en un mois.

L'argent a augmenté de 0,6 % à 22,85 dollars l'once et le platine a baissé de 0,5 % à 905,41 dollars. Le palladium a perdu 1,3 % à 1 239,91 $.