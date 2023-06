Le prix de l'or est resté stable jeudi suite à la pause largement attendue de la Réserve fédérale sur les hausses de taux d'intérêt, bien que des indices d'une nouvelle augmentation aient maintenu le lingot près des plus bas de la session précédente.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était calme à 1 942,19 $ l'once à 0024 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont perdu 0,7% à 1 954,50 $.

* La Fed, dans ses nouvelles projections économiques, a signalé qu'une économie plus forte que prévu et un déclin plus lent de l'inflation entraîneront une augmentation probable des coûts d'emprunt d'un demi-point de pourcentage supplémentaire d'ici la fin de l'année.

* Dans le même temps, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré qu'il était trop tôt pour affirmer que l'inflation continuerait à reculer, même si les responsables s'attendent à ce que la pression sur les prix reste sur une tendance à la baisse.

* Selon l'outil Fedwatch du CME, les traders évaluent actuellement à environ 65 % les chances d'une hausse des taux de la Fed en juillet.

* En ce qui concerne les obligations d'État, les obligations de référence à 10 ans ont baissé à 3,788 %.

* Le SPDR Gold Trust GLD, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a indiqué que ses avoirs avaient baissé de 0,19 % à 929,70 tonnes mercredi, contre 931,43 tonnes lors de la session précédente, ce qui est révélateur du sentiment.

* Ailleurs, la Banque centrale européenne est presque certaine d'augmenter les coûts d'emprunt à leur plus haut niveau en 22 ans jeudi et de laisser la porte ouverte à d'autres hausses, prolongeant sa lutte contre l'inflation élevée alors même que l'économie de la zone euro est en perte de vitesse.

* L'économie néo-zélandaise s'est contractée au premier trimestre, la banque centrale ayant porté ses taux d'intérêt à leur plus haut niveau depuis 14 ans, ce qui a nui aux entreprises et aux fabricants, tandis que le mauvais temps a frappé les exploitations agricoles, plongeant le pays dans une récession technique.

* L'argent au comptant a baissé de 0,2% à 23,8828 dollars l'once, le platine est resté stable à 974,37 dollars. Le palladium a baissé de 0,1 % à 1 384,50 $ après avoir augmenté de plus de 3 % au cours de la séance précédente.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0200 Production industrielle chinoise mai 0200 Ventes au détail chinoises mai 1230 Demandes initiales d'allocations chômage hebdomadaires aux États-Unis 1230 Indice Philly Fed des affaires juin 1230 Ventes au détail américaines mai 1315 Production industrielle américaine mai 1245 Christine Lagarde, présidente de la BCE, s'adresse aux journalistes à la suite de la réunion de politique monétaire du Conseil des gouverneurs.