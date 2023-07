Le prix de l'or est resté stable lundi, soutenu par un dollar plus faible, alors que les investisseurs attendent de nouveaux indices sur le resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine dans un contexte de ralentissement de l'inflation.

L'or au comptant a peu changé à 1 954,13 $ l'once à 0924 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,3 % à 1 958,10 $.

Le dollar est resté proche de son plus bas niveau depuis plus d'un an face à ses rivaux, rendant l'or moins cher pour les détenteurs d'autres devises. Les amateurs d'or réduisent leur enthousiasme quant à la fin imminente des hausses de taux de la Fed, les marchés étant prudents quant au fait que les consommateurs américains peuvent encore avoir suffisamment de pouvoir d'achat pour relancer l'inflation aux Etats-Unis", a déclaré Han Tan, analyste en chef du marché chez Exinity.

Les données américaines de la semaine dernière ont laissé entrevoir une tendance à la désinflation, les prix à la consommation ayant augmenté à leur rythme le plus lent depuis plus de deux ans.

Les investisseurs s'attendent largement à ce que la Fed relève ses taux lors de la réunion des 25 et 26 juillet, et à ce qu'elle s'arrête là avant de procéder à des réductions l'année prochaine.

"Si la Fed signale que la hausse de juillet marquera le point culminant de ce cycle d'augmentation des taux, cela pourrait donner un nouvel élan aux bulldozers pour poursuivre les 2 000 dollars une fois de plus", a ajouté M. Tan.

La semaine dernière, le lingot a enregistré sa plus forte hausse hebdomadaire depuis avril, grâce aux paris selon lesquels la Fed pourrait suspendre ses hausses de taux après juillet.

Des taux d'intérêt plus bas soutiennent l'or car ils réduisent le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

Par ailleurs, des données ont montré que l'économie chinoise s'est développée à un rythme faible au deuxième trimestre, la demande s'étant affaiblie dans le pays et à l'étranger, ce qui a accru la pression sur les décideurs politiques pour qu'ils mettent en place davantage de mesures de relance afin de soutenir l'activité.

Avec l'espoir de mesures de relance en juillet ou en août, les actifs plus risqués tels que les métaux de base et les actions seront achetés davantage, ce qui pourrait réduire la demande d'or, a déclaré Vandana Bharti, vice-présidente adjointe de la recherche sur les matières premières chez SMC Global Securities.

L'argent au comptant a chuté de 0,6 % à 24,7771 dollars l'once, le platine a perdu 0,5 % à 966,88 dollars et le palladium a perdu 0,6 % à 1 263,22 dollars. (Reportage de Arundhati Sarkar et Seher Dareen à Bengaluru ; Rédaction de Shilpi Majumdar)