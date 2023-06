Le prix de l'or a légèrement augmenté mercredi, évoluant dans une fourchette étroite, le soutien d'un dollar plus faible contrecarrant les inquiétudes concernant la prochaine décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt.

L'or au comptant a augmenté de 0,1% à 1 963,86 $ l'once à 0220 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain étaient stables à 1 979,70 $.

Le Dollar Index s'est légèrement affaibli, rendant l'or moins cher pour les acheteurs détenant d'autres devises.

La tendance haussière de l'or est intacte et la grande question est maintenant de savoir quand la Fed mettra fin à sa campagne de hausse des taux, a déclaré Ilya Spivak, responsable de la macro mondiale chez Tastylive, ajoutant qu'une fois qu'il y aura plus de clarté à ce sujet, l'or pourrait connaître des mouvements plus élevés.

"Si la Fed finit par se montrer plus optimiste parce que l'inflation est plus durable, maintenant que les vents contraires comme le plafond de la dette sont écartés... le risque est important", a-t-il déclaré.

Les lingots non porteurs d'intérêts tendent à devenir moins attractifs dans un environnement de taux d'intérêt élevés.

La Fed de New York a déclaré dans un rapport publié mardi que les pressions liées à l'augmentation de l'offre ont continué à s'atténuer en mai, réduisant encore davantage ce qui avait été l'une des principales forces à l'origine de l'augmentation des pressions inflationnistes dans le monde.

Avant la réunion de la Fed la semaine prochaine, le rapport de mai sur les prix à la consommation aux États-Unis, attendu le 13 juin, fournira aux investisseurs plus de clarté sur la santé de la plus grande économie du monde, après les récentes données économiques mitigées et les remarques optimistes des responsables de la Fed.

Les contrats à terme sur les Fed funds indiquent que les opérateurs ont intégré 80,6 % de chances que la Fed maintienne les taux d'intérêt dans la fourchette de 5 % à 5,25 %, selon l'outil Fedwatch de CMEGroup. Toutefois, ils estiment à 51 % les chances d'une nouvelle hausse de 25 points de base en juillet.

Entre-temps, les chiffres du commerce chinois pour le mois de mai figurent en tête du calendrier des données économiques et des événements de l'Asie-Pacifique mercredi, les investisseurs souhaitant voir si la chute brutale des importations en avril s'est répétée.

Ailleurs, l'argent au comptant a baissé de 0,1% à 23,5651 dollars l'once, tandis que le platine a augmenté de 0,4% à 1 035,73 dollars. Le palladium a augmenté de 0,3 % à 1 417,51 dollars. (Reportage d'Arundhati Sarkar à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich et Subhranshu Sahu)